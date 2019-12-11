Алексей Кулапин принял участие в экспертном обсуждении направлений цифровой трансформации отраслей ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 декабря. – В Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации при участии федеральных органов исполнительной власти, компаний ТЭК, научного и экспертного сообщества состоялось обсуждение возможных задач и направлений цифровой трансформации отраслей ТЭК. Минэнерго России на мероприятии представлял директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся он отметил, что цифровая трансформация – важный элемент повышения конкурентоспособности компаний ТЭК как на внутренних, так и на мировых рынках.

«Внедрение цифровых решений уже сегодня позволяет обеспечить повышение надежности работы энергосистем, снизить издержки производственных процессов. Масштабирование и тиражирование «умных» технологий откроет еще большие возможности и экономические выгоды для отраслей ТЭК, и даст импульс для инновационных технологических прорывов в смежных отраслях, станет дополнительным драйвером для развития всей российской экономики», – пояснил Алексей Кулапин.

Для получения системного эффекта, по словам директора Департамента Минэнерго России, необходимо на основе полученного компаниями ТЭК опыта сформировать единое целевое видение цифровой трансформации, определить ее приоритетные направления и выявить административные барьеры. Решение данных задач заложено в сформированный Минэнерго России ведомственный проект «Цифровая энергетика».

Одна из ключевых задач, стоящих перед Министерством в рамках реализации ведомственного проекта, – разработка Концепции цифровой трансформации: ключевого документа, определяющего целевое видение цифрового развития ТЭК на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«В ближайшей перспективе нам необходимо определить критически важные для внедрения во всех отраслях топливно-энергетического комплекса технологии и сформировать для них общие стандарты и понятийный аппарат. Это позволит синхронизировать работу различных цифровых технологий, а также ускорит выход на экспорт высокотехнологичных российских решений. Для государства единое системное видение цифровой трансформации позволит обеспечить понятное и гибкое регулирование, которое будет создавать стимулы для успешного технологического развития компаний и привлечения инвестиций, с одной стороны, и задаст требования по безопасности и обеспечению надежности функционирования объектов ТЭК, с другой», – отметил Алексей Кулапин.

С учетом этого особое значение приобретает участие в разработке Концепции ведущих отраслевых компаний ТЭК, которые будут внедрять цифровые технологии и получать эффекты от их использования, научного и экспертного сообщества. В связи с этим Алексей Кулапин призвал коллег активнее включаться в работу по формированию документа.

В завершение своего выступления он особо подчеркнул, что задача по цифровой трансформации ТЭК является неотъемлемой частью общей цели, изложенной в проекте Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, – развития ТЭК России как энергетического базиса экономики страны, обеспечения удержания и укрепления позиций страны в мировой энергетике на всем протяжении XXI века.

«Цифровая трансформация открывает перед отечественной энергетикой колоссальные перспективы! Сегодня важно воспользоваться новыми возможностями, чтобы и далее наращивать преимущество страны на традиционных мировых энергетических рынках, и занять достойные позиции на новых – высокотехнологичных рынках», – подытожил Алексей Кулапин.

Справочно: В подготовке предложений в проект Концепции цифровой трансформации по заказу Минэнерго России участвовали АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», ИНЭИ РАН, НИУ ВШЭ, ООО «Эрнст энд Янг». На основе результатов их работы будут определены приоритетные направления цифровой трансформации, разработаны подходы к измерению эффектов и оценки результатов цифровой трансформации, сформирована концепция создания единого информационно-технологического пространства ТЭК.

С целью выработки консолидированных решений по цифровой трансформации энергетики создан Совет по цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса, в состав которого вошли руководители федеральных органов исполнительной власти, крупнейших компаний ТЭК и ведущих образовательных и научно-исследовательских учреждений. Первое заседание Совета состоялось 25.11.2019 под председательством Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака. Первоочередной задачей Совета станет определение целевого видения цифровой трансформации отраслей ТЭК на среднесрочный и долгосрочный период.

MIL OSI