А. Турчак наградил победителей Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

Source: Russia – Council of the Federation

Проект для талантливых детей Арктики, Сибири и Дальнего Востока был организован в рамках Международного года языков коренных народов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел встречу с детьми — победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети».

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«Совет Федерации на постоянной основе занимается поддержкой одаренных детей. Хотелось бы поблагодарить ваших родителей и педагогов за то, что они развивают и поддерживают вас, учат родному языку. То, что вы делаете — это даже не работа, а состояние души. Этим надо жить. Это и есть сохранение генетического кода, который заложен во всех нас», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к собравшимся.

Совет Федерации на постоянной основе занимается поддержкой одаренных детей

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области уверен, что проект будет развиваться и дальше. «Благодаря этому вы встречаете новых друзей, передаете частичку культуры своих народов по всей стране. Очень здорово, что вы выполняете эту важную миссию», — сказал сенатор.

Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча сенаторов с детьми-победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

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Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Иркутской области Сергей Брилка БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области отметил, что регион поддерживает коренные и малочисленные народы в рамках двух программ. «Есть еще над чем работать. Мне кажется, что вы, подрастая, займетесь этой работой, ведь вам дорого то место, где вы живете. Поэтому вы участвуете в таких серьезных и полезных конкурсах. Желаю вам новых успехов», — заключил законодатель.

Проект для талантливых детей Арктики, Сибири и Дальнего Востока был организован в рамках Международного года языков коренных народов при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов, Совета Федерации, компании «Лукойл».

В ходе церемонии ребят поздравили член Комитета СФ по экономической политике, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры член Комитета СФ по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель в СФ от органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин. ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

Во встрече приняли участие статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего Востока Нина Вейсалова, представители региональных органов государственной власти.

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