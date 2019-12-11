В Карелии бывший заместитель председателя комитета администрации Петрозаводского городского округа обвиняется в получении взяток на сумму более 900 тыс. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя комитета – начальника управления архитектуры и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным имуществом администрации Петрозаводского городского округа.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а также за незаконные действия, в крупном размере).

По версии следствия, в период 2017-2018 годов обвиняемый получил взятки на общую сумму в размере 910 тыс. рублей за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в виде получения разрешений на реконструкцию объектов капитального строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию автономных жилых блоков в г. Петрозаводске.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд Республики Карелия.

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