В Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание коллегии Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 декабря, в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации. Мероприятие прошло под председательством Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и при участии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, секретаря Общественной палаты Российской Федерации Лидии Михеевой, а также представителей Федерального Собрания Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

В своём приветственном слове Зампредседателя Правительства Ольга Голодец подчеркнула: «Мы понимаем, насколько сегодня непростое время для российского спорта, хочу выразить наше общее мнение – мы за честный и чистый спорт, и здесь не будет ни скидок, ни поблажек. Но мы против политики в спорте, против любых видов дискриминации российских спортсменов. Наша позиция непреклонна, и мы будем двигаться в этом направлении. В связи с этим мне хочется поздравить тех руководителей федераций, тренеров, специалистов и спортсменов, которые в этом году блистательно выступали на различных международных чемпионатах и турнирах».

«Этот год оказался для российского спорта ярким, незабываемым – у нас уже 600 медалей, такого результата давно не было в российском спорте, – заметила Ольга Голодец. – Последние награды принесли нам пловцы, фигуристы, убедительная победа этого года в борьбе, художественной гимнастике и других видах спорта – это триумф российского спорта. Коллеги, так держать. Мы создадим все условия для эффективных занятий, для подготовки наших ребят, и мы докажем, что мы сильные и привержены честному, открытому и сильному спорту».

Глава ОКР Станислав Поздняков в свою очередь сказал: «Мы продолжаем в полном объёме подготовку к Олимпийским играм и другим крупным международным соревнованиям, где успехи наших спортсменов остаются лучшим свидетельством силы чистого российского спорта».

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева заявила, что профильные комиссии Общественной палаты уделяют большое внимание реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни» и других проектов в рамках своей деятельности по линии общественного контроля. «Мы благодарны Министерству спорта и Правительству Российской Федерации за открытость в сотрудничестве с институтами гражданского общества», – сказала она.

Глава Минспорта России Павел Колобков в своём выступлении подвёл предварительные итоги деятельности Министерства в 2019 году.

Он напомнил, что основными документами, которыми Минспорт руководствуется в своей работе, являются Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года и федеральный проект «Спорт – норма жизни», являющийся составной частью национального проекта «Демография».

«Основной наш показатель – процент вовлечения граждан в занятия спортом – достиг практически 40%, мы идём с опережением графика, и сейчас он составляет 39,8%. Среди работающих граждан активный образ жизни ведут 20 млн 400 тысяч человек, 33 млн 100 тысяч занимающихся – это учащиеся и студенты, 1 млн 300 тысяч – лица с ограниченными возможностями здоровья, – сообщил Министр. – Для достижения 55% вовлечения граждан в занятия спортом мы разработали федеральный проект «Спорт – норма жизни», который начали реализовывать в 2019 году во всех регионах страны».

«В 2019 году обеспечено дополнительное проведение 640 физкультурных и спортивных мероприятий, а также соревнований в системе подготовки спортивного резерва, – продолжил Павел Колобков. – Начали проводить информационно-коммуникационную кампанию. Почти три тысячи организаций спортивной подготовки переведены на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки. За счёт средств федерального бюджета в спортивные школы олимпийского резерва доставлены 224 комплекта нового спортивно-технологического оборудования и инвентаря. Построено 170 спортивных объектов, в том числе в сельской местности. Организовано 708 малых спортивных площадок и 48 футбольных полей с искусственным покрытием».

«В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» Минспорт России заключил соглашения с рядом субъектов Российской Федерации, – сказал Министр. – В регионах будут созданы экспериментальные площадки, ориентированные на «фокус группы» – дошкольники и младшие школьники, школьники, студенты, сельское население, пенсионеры, экономически активное население. Новые подходы предполагают, в частности работу, с фитнес клубами, по месту жительства и в парковых зонах. По поручению Президента Минспорт России совместно с Минпросвещения и Минобрнауки России реализует межотраслевые программы развития школьного и студенческого спорта. К 2024 году спортом должны заниматься 80% школьников и 60% студентов. Проработан Комплекс мероприятий по созданию условий для занятия физкультурой граждан старшего возраста. Совместно со Всероссийской федерацией плавания запущена межведомственная программа «Плавание для всех». Продолжается работа по реализации комплекса «Готов к труду и обороне». В 2019 году на сайте ГТО зарегистрировались более 2,5 млн человек, что на 200 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом. 800 тысяч человек получили знаки отличия ГТО. Всего же значкистами стали около 3 млн человек. В 2020 году этот показатель достигнет 4 млн человек».

Павел Колобков сообщил, что в 2019 году согласно Единому календарному плану Минспорта России проведено около 14,5 тысячи спортивных мероприятий, что на 7,7% больше, чем в 2018 году. Наиболее масштабным спортивным событием стала XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске, в которой приняли участие 3000 спортсменов из 55 стран. В числе значимых международных соревнований, проведённых в России в 2019 году, – Чемпионаты мира по боксу среди мужчин и женщин, по пляжному теннису, по конному спорту, девять Чемпионатов Европы по олимпийским видам спорта, 24 Чемпионата мира и семь Чемпионатов Европы по неолимпийским видам спорта. В 2019 году состоялись около 400 массовых физкультурных мероприятий, из них 225 мероприятий – среди детей и учащейся молодёжи, 149 мероприятия в средних и старших возрастных группах населения и 22 – для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Министр напомнил, что Россия получила право проведения таких крупных международных спортивных мероприятий, как XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в Екатеринбурге, финальный матч Лиги чемпионов UEFA 2021 года, Чемпионат мира FIFA по пляжному футболу 2021 года, Чемпионат мира по водным видам спорта FINA в 2025 году и другие. Продолжается работа по подготовке матчей Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года.

«Наша страна остаётся привлекательной страной для проведения международных соревнований, несмотря на санкции и решение Исполкома WADA, – акцентировал Павел Колобков. – В России по всем этим соревнованиям прописаны соглашения, есть зона ответственности Российской Федерации и международных организаций, все наши партнёры хотят проводить соревнования в России, и мы рассчитываем на их содействие».

Говоря о выступлении российских спортсменов на международной арене в 2019 году, Министр отметил, что в состав спортивных сборных команд Российской Федерации вошли около 2000 спортсменов по зимним олимпийским видам спорта и около 11 тысячи спортсменов по летним олимпийским видам спорта.

Основной задачей 2019 года стало выступление российских спортсменов на чемпионатах мира и Европы, а также завоевание лицензий к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония). По состоянию на конец ноября 2019 года получено 117 лицензий, из них 89 личных и 28 командных.

Как сообщил Павел Колобков, сборные команды по летним видам спорта приняли участие в 1773 международных мероприятиях, в том числе в 49 чемпионатах мира. В неофициальном командном зачёте сборная России заняла третье место с 25 золотыми, 25 серебряными и 18 бронзовыми медалями. Сборные команды по зимним олимпийским видам спорта приняли участие в 17 чемпионатах мира. Наши спортсмены занимают пятое место в неофициальном командном зачёте с пятью золотыми, 13 серебряными и 19 бронзовыми медалями.

«Объём федеральных средств, направленный на подготовку спортсменов сборной России, составляет порядка 12 млрд рублей ежегодно», – подчеркнул Павел Колобков.

В ходе заседания коллегии Министр также затронул вопросы подготовки спортивного резерва, науки и образования в сфере спорта, международного сотрудничества. Отдельно был рассмотрен проект Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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