Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 11 декабря 2019 года, в прокуратуре Волгоградской области состоялся Четвертый открытый форум, посвященный вопросу защиты прав граждан в сфере использования электронных средств платежа.

В форуме, помимо работников прокуратуры Волгоградской области, приняли участие представители банковского сектора, Волгоградского областного суда, ГУ МВД России по Волгоградской области, высших учебных заведений, общественных организаций и студенческого сообщества.

Открывая форум, прокурор области Максим Ершов отметил, что на территории региона отмечается существенный рост количество преступлений, связанных с посягательствами на безналичные денежные средства граждан. Число таких преступлений за 9 месяцев 2019 года возросло с 1400 до 3191. Подобная ситуация требует не только активизации работы по пресечению преступлений, но усилению профилактической составляющей.

С докладом о нормативном регулировании информационной безопасности организаций кредитно-финансовой сферы выступил управляющий отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Михаил Белов.

Об информационной безопасности кредитно-финансовой сферы сообщил начальник отдела информационной безопасности Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Алексей Семёнов.

В докладе руководителя управления Ассоциации юристов России по СКФО и ЮФО Антона Лукаша были затронуты психологические основы подверженности граждан противоправным воздействиям в сфере электронных платежей.

Тему информационной безопасности электронных платежей и повышения финансовой грамотности населения затронул в своем выступлении заместитель начальника управления департамента информационной безопасности Банка России Павел Ревенков.

В завершении пленарной части Открытого форума выступил заместитель прокурора Волгоградской области Евгений Орловский, который сообщил о принимаемых органами правоохраны мерах по совершенствованию системы противодействия несанкционированным операциям с использованием электронных средств платежа.

После обсуждения выступлений собравшиеся ответили на вопросы журналистов.

Итоги Четвертого открытого форума будут использованы в работе прокуратуры, уполномоченных ведомств, институтов гражданского общества.

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