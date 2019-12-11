Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в инаугурации Президента Аргентины.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в качестве специального представителя Президента Российской Федерации в церемонии инаугурации Президента Аргентинской Республики Альберто Анхеля Фернандеса. Мероприятие состоялось 10 декабря 2019 года в г. Буэнос-Айресе.

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В ходе визита Константин Косачев провел серию встреч с руководством Аргентины.

От имени Президента РФ сенатор поздравил нового главу Аргентины со вступлением в должность и пригласил его посетить Россию с официальным визитом.

«Подтверждаем высказанные российским лидером пожелания успехов в предстоящей деятельности на посту главы государства», — сказал Константин Косачев.

Сенатор с удовлетворением отметил, что добрые российско-аргентинские отношения стали политической константой, не зависящей от внутренней политики и прочих конъюнктурных факторов.

Российско-аргентинские отношения стали политической константой, не зависящей от внутренней политики

От имени Председателя Совета Федерации Константин Косачев поздравил Вице-президента и Председателя Сената Национального Конгресса Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер с вступлением в должность и пригласил ее в Россию в качестве главы аргентинского Сената.

Встреча К. Косачева с вице-президентом и Председателем Сената Национального Конгресса Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер

«Готовы к дальнейшему укреплению диалога между парламентами наших стран не только в двустороннем, но и в многостороннем формате», отметил глава Комитета СФ.

На встрече с Министром иностранных дел и культа Аргентины Фелипе Карлосом Сола Константин Косачев передал приглашение Министра иностранных дел РФ посетить нашу страну с официальным визитом.

«В России высоко ценят уровень политического взаимопонимания с аргентинской стороной в международных делах», — подчеркнул российский сенатор, добавив, что наши страны объединяет общее стремление к упрочению мира на планете, уважению Устава ООН и международного права, строительству справедливого многостороннего миропорядка.

В беседе с первым заместителем Министра иностранных дел и культа Аргентины Пабло Теттаманти были, в частности, затронуты проблемные вопросы, связанные с ситуацией в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, находящихся под давлением вызовов как внутреннего, так и внешнего характера.

Все собеседники с аргентинской стороны подтвердили заинтересованность в развитии и углублении двустороннего сотрудничества и подтвердили готовность приехать в Россию.

Константин Косачев также встретился с председателем Комитета по международным делам Сената Национального Конгресса Аргентины Хорхе Энрике Тайаной.

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