Г. Карелова: С каждым годом «ЛАДЬЯ» становится все более масштабным событием в культурной и общественной жизни страны

Source: Russia – Council of the Federation

В Экспоцентре состоялось открытие выставки-ярмарки народных художественных промыслов России.

В Экспоцентре состоялось открытие выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2019».

С каждым годом «ЛАДЬЯ» становится все более масштабным событием в культурной и общественной жизни страны, способствует укреплению духовно-нравственных ценностей российского народа, популяризации декоративно-прикладного искусства, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Уникальность изделий народных художественных промыслов состоит в их способности вмещать в себя и транслировать неповторимые особенности русской традиционной культуры, многообразие ее форм. Искусные мастера, художники и ремесленники воплощают в своих произведениях любовь и уважение к родной земле, способствуют сбережению и приумножению национального достояния России», — сказала вице-спикер СФ.

Презентации социально значимых проектов, предметные обсуждения наиболее актуальных вопросов и перспектив отрасли послужат стимулом для государственных и коммерческих институтов в решении проблем креативной индустрии

По ее словам, в рамках программы выставки-ярмарки состоятся форумы и мастер-классы, которые позволят привлечь интерес подрастающего поколения и молодежи к народному творчеству. «Презентации социально значимых проектов, предметные обсуждения наиболее актуальных вопросов и перспектив отрасли послужат стимулом для государственных и коммерческих институтов в решении проблем креативной индустрии».

Галина Карелова почеркнула, что в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделено именно этой значимой для всех россиян теме.

Вице-спикер СФ выразила уверенность, что выставка-ярмарка пройдет в позитивном ключе, будет способствовать росту инвестиционной активности, расширению взаимовыгодного сотрудничества и культурного диалога.

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