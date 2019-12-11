Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Хватит приспосабливаться, чтобы выжить.

Мы разучились поддерживать тех, кто вышел с открытым забралом против лжи, унижения и нарушения прав, мы выжидающе смотрим и ждем… арестуют или нет, накажут – то как… Вероятно, это игрушки интернета убивают чувство реальности, чувство боли, сопереживания и необходимости встать рядом.

Не будет несколько жизней, не будет бонуса неуязвимости, откройте глаза и поймите – реальность значительно страшнее, чем фильмы ужасов.

В 90-х годах , мы получили независимость и смотрим, как практически сразу от нашей независимости вырывают куски и распродают ее, торгуя ею, отодвигая и не уважая нас, видя в нас только биомассу, навязывая нам ценности в виде чарки и шкварки…

… просто нужны слова, простые, понятные, вызывающие УВЕРЕННОСТЬ, что ПОРА!

Каждый из нас понимает, что жить так больше нельзя. Часть же людей просто привыкает , оправдывая себя, становятся равнодушными, ленивыми и безынициативными.

Хватит приспосабливаться, чтобы выжить. Давайте ЖИТЬ!

MIL OSI