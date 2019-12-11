Евгений Грабчак: «Для нас поддержка ВИЭ – это, в первую очередь, развитие технологий»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 11 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак выступил на сессии «Роль локализации производства высокотехнологичной продукции для ВИЭ в трансформации российского экспорта» в рамках VIII ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в России».

«Сейчас все программы и все мероприятия, не только в рамках поддержки ВИЭ, но и в рамках дальнейшего развития энергосистемы и технологического регулирования электроэнергетики, направлены на имплементацию идеологии декарбонизации и развития возобновляемых источников», – рассказал Евгений Грабчак.

В своем выступлении заместитель Министра отметил, что благодаря программе поддержки ВИЭ в России на высокий уровень развития вышло производство оборудования для солнечной и ветроэнергетики.

«Конечно, для нас поддержка ВИЭ – это, в первую очередь, развитие технологий. В планируемой новой программе поддержки хотелось бы увидеть направленность в сторону гидрогенерации, комбинированных технологий, например, хранения электроэнергии в паре с ВИЭ», – сообщил Евгений Грабчак.

Заместитель Министра пояснил, что в сфере солнечной энергетики российские производители оборудования уже начали реализовывать свой экспортный потенциал. Евгений Грабчак выразил надежду на то, что в ветроэнергетике существенный экспорт технологий начнется на горизонте трех – семи лет.

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