Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил проект федерального закона в нижней палате парламента.

Законопроект о введении единого правового регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, поддержан Государственной Думой в первом чтении. Проект федерального закона представил одни из его авторов, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

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По словам сенатора, законопроектом вводятся определения понятий «электронное курительное изделие» и «кальян», устанавливаются ограничения их использования на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, предъявляются требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых, вводятся ограничения торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления указанных изделий.

Принятие законопроекта позволит снизить потребление табака и использование электронных курительных изделий и кальянов

«В настоящее время отсутствует какое‑либо регулирование со стороны государства. На электронные сигареты не распространяются требования Технического регламента, нет ограничений их потребления и продажи. Купить их сейчас может даже ребенок», — сказал Валерий Рязанский.

В отсутствие федерального регулирования регионы принимают свои законы, направленные на ограничение продажи «электронных сигарет». В настоящее время в 38 субъектах РФ приняты такие законодательные акты.

«Производители электронных сигарет заявляют, что использование их изделий позволяет курильщикам значительно уменьшить потребление обычных сигарет, снизить никотиновую нагрузку, а в некоторых случаях бросить курить. Электронные сигареты позиционируются как исцеляющие изделия. Однако на наши предложения перевести их в разряд медицинских изделий мы получаем отказ», — отметил сенатор.

Парламентарий добавил, что в исследованиях, проведенных специалистами Института пульмонологии, а также зарубежных институтов, приводятся данные о негативном влиянии электронных сигарет на здоровье человека и риске развития у потребителей никотиновой зависимости. У детей и подростков такая зависимость формируется значительно быстрее.

Валерий Рязанский уверен, что принятие законопроекта позволит снизить потребление табака и использование электронных курительных изделий и кальянов, что послужит улучшению демографической и социально-экономической ситуации в стране.

«Правительство Российской Федерации также поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий», — заключил сенатор.

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