Заседание Российского организационного комитета «Победа»

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались также меры поддержки ветеранов, деятельность поисковых отрядов и реализация проекта «Без срока давности», а также военно-мемориальная работа, в частности ход строительства Ржевского мемориала советскому солдату.

В состав РОК «Победа» входят руководители Администрации Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, полномочные представители Президента в федеральных округах, представители ряда общественных организаций.

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Стенографический отчёт о заседании РОК «Победа»

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдёт как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать всё необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, в принципе исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили: имею в виду и крупные города, и небольшие населенные пункты, в сельской местности. Везде, везде есть свои герои Великой Отечественной войны – фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное сердечное внимание и заботу. Руководители регионов и уж тем более главы муниципалитетов обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке.

Особое внимание – работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о её героях. Говорю об обновлении музейных экспозиций и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций, в том числе о системном введении в научный оборот архивных документов, о том, чтобы они были доступны для граждан, в том числе с помощью современных цифровых технологий и информационных платформ.

Органы власти на местах должны держать на постоянном контроле вопросы благоустройства воинских мемориалов. Неукоснительное соблюдение установленных законодательством норм обследования и постановки на учёт вновь выявляемых братских захоронений тоже должно быть одним из приоритетов.

Не менее важно активно поддерживать соответствующие общественные инициативы, содействовать поисковикам, волонтёрам, краеведам, просто энтузиастам, людям, которые увлекаются этим и отдают этому делу свою душу, время, годы своей жизни – всем, кто не лозунгами, а делом занимается патриотическим воспитанием молодёжи, помогает подросткам, детям впитать ценности любви к Отечеству, понять, что значит Родина для человека и гражданина и почему нужно её беречь. Речь действительно о просветительской миссии, в основе которой всегда были и остаются личный пример, искренние поступки и значимые, достойные, понятные всем результаты.

Это необходимо учесть при разработке и новой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Текущая госпрограмма завершается в 2020 году, и я прошу Министерство просвещения совместно с Минобрнауки, Минкультуры, другими заинтересованными ведомствами и профильными общественными организациями не затягивать работу по подготовке нового документа.

Продуманная, созвучная восприятию современной молодёжи и, главное, честная патриотическая повестка должна укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью базовые ценности, которые отражают наши традиции, национальную идентичность, весь исторический путь России с её испытаниями и триумфами.

И здесь, конечно, особая роль принадлежит Великой Отечественной войне. Она оставила глубочайший след в судьбах народов Советского Союза и в судьбах народов Российской Федерации, неотделима от истории каждой российской семьи. Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать, а именно защищать правду историческую, защищать имена наших героев.

Попытки искажения этой исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов. Теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур.

Вы знаете наверняка, что недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли ни обвиняют СССР наряду с нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу первого сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941-м.

А тех, кто пытается спорить с такой ни на чём реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют в «информационной войне против демократической Европы», это цитата.

Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего.

А мы будем рассказывать об этом, в том числе и о победах и поражениях Красной Армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов – приспешников Гитлера.

Убеждён: в истории нет и не может быть «невыгодных», «неудобных» страниц. Она нужна в совокупности, как единое целое, и для нас, и для будущих поколений, что особенно важно, причем без всяких прикрас и изъянов.

Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее России. Именно это и должно стать главным духовным смыслом Года памяти и славы. А главным делом, повторю, – реальная, конкретная поддержка, забота о ветеранах.

Давайте обсудим все это. Слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Пожалуйста.

Продолжение следует.

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