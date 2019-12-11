На «парламентской разминке» обсуждались вопросы экономики, образования, спорта, молодежной политики, международных связей

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Совета Федерации выступили по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

В рамках заседания Совета Федерации состоялись выступления членов СФ по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан затронула тему ограничения использования смартфонов в российских школах во время уроков. Она сообщила, что Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор совместно с профильным Комитетом СФ подготовили соответствующие рекомендации образовательным учреждениям, в регионах будет проведен мониторинг.

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