О посещении Министром иностранных дел Беларуси В.Макеем офиса Группы компаний «Содружество»

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

11-12-2019

11 декабря 2019 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей посетил новый минский офис международной агропромышленной Группы компаний «Содружество». Ее новая региональная штаб-квартира была открыта в белорусской столице в ноябре этого года.

Во встрече также принял участие председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Русый.

Группа компаний «Содружество» активно работает в нашей стране, зарекомендовав себя надежным и ответственным партнером. Успешно реализуется проект по созданию крупного производственно-логистического комплекса в г.Сморгони, есть планы по расширению экспортной деятельности. Общий объем инвестиций в республике составил 220 миллионов долларов США. Основные сферы деятельности – производство (ежегодная переработка соевых бобов и маслосемян рапса составляет более 600 тыс. тонн), торговля и логистика. Общая численность персонала ГК «Содружество» в Беларуси на конец ноября 2019 года составила 386 человек.

ГК «Содружество» помогает развитию спорта и поддержанию историко-культурного наследия Беларуси. В частности, оказывается финансовая поддержка ОО «Профессиональный хоккейный клуб «Неман», а также работам по реставрации мемориального комплекса памяти героев и жертв Первой мировой войны.

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