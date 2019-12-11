Source: Russia – Council of the Federation

Она отметила особый характер сотрудничества между парламентами России и Вьетнама.

В ходе 470-го заседания Совета Федерации перед сенаторами выступила Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган.

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По ее словам, народ Вьетнама желает, чтобы Россия продолжала оставаться сильной державой, укрепляющей стабильность в мире.

Председатель Национального собрания СРВ напомнила о традиционных связях двух стран и о помощи, которую оказывал советский народ народу Вьетнама.

Нгуен Тхи Ким Нган отметила, что в настоящее время межгосударственные отношения достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Растет уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализуются новые проекты, в том числе, в нефтегазовой сфере, в области безопасности, туризма, культуры.

Глава Национального собрания СРВ подчеркнула особый характер сотрудничества между парламентами России и Вьетнама.

«Высоко оцениваем результаты визита Председателя СФ во Вьетнам в декабре 2017 года», — сказала Нгуен Тхи Ким Нган.

Она выразила уверенность, что сотрудничество между законодателями будет способствовать расширению взаимодействия России и Вьетнама, а парламенты продолжат играть важную роль в сближении правовой базы двух стран, укреплению взаимодействия на международной арене.

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