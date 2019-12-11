Председатель СФ и губернатор Новосибирский области обсудили вопросы социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко и А. Травников осмотрели выставку, посвященную перспективным проектам Новосибирской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Смотрите также

В беседе приняли участие председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, ШимкивАндрей ИвановичПредседатель Законодательного Собрания Новосибирской области представители области в Совете Федерации – заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Лаптев. ЛаптевВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области

Валентина Матвиенко отметила важность проведения Дней субъектов РФ на площадке Совета Федерации. Она подчеркнула, что в ходе расширенных заседаний комитетов верхней палаты состоялась интересная и содержательная презентация области.

Глава СФ напомнила, что пять лет назад новосибирцы уже были в гостях в Совете Федерации и теперь вновь представляют регион на федеральном уровне.

Андрей Травников проинформировал о том, с какими результатами область завершает этот год, какие новые программы реализуются в регионе и как идет выполнение национальных проектов.

Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрели выставку «Новосибирская область. Сибирь здесь», рассказывающую о перспективах развития региона в промышленной, научной, культурной и туристической сферах. В экспозиции представлена информация о новых инвестиционных объектах области, таких как Академпарк – технопарк Новосибирского Академгородка, Промышленно-логистический парк, Биотехнопарк Кольцово и другие.

MIL OSI