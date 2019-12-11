Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное11.12.2019 10:00

Продолжение тренировок космонавтов в степи

Успешное прохождение тренировки по действиям экипажа в случае нештатной посадки в степи зимой зависит не только от уровня подготовки космонавтов, но и от погодных условий. Данная климатогеографическая зона характеризуется резким изменением температуры, влаги, направления и силы ветра.

Неподготовленного человека здесь ждёт масса опасных сюрпризов, таких как отсутствие элементарного укрытия от холода и непогоды, переохлаждение от холодной ночи без костра под открытым небом, обезвоживание и т.д. Наши космонавты готовы к любым, даже самым суровым испытаниям.

На Байконуре прошли тренировки у второго условного экипажа в составе космонавтов-испытателей отряда космонавтов Роскосмоса Мухтара Аймаханова (командир), Дмитрия Петелина и Анны Кикиной. Экипаж покинул тренажёр спускаемого аппарата в сумерках. Космонавтам нужно было в сжатые сроки построить укрытие для ночлега и запастись порубочным материалом для разведения костра. Грамотно распределив обязанности, они быстро справились с этим и потом ночью по очереди несли вахту, чтобы каждый час выходить на связь с поисково-спасательными службами и максимально быстро отреагировать на любую внезапность.

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Видео: Центр подготовки космонавтов

«Это было далеко не первое выживание для меня, — рассказала Анна Кикина. — Ещё до прихода в отряд космонавтов моя деятельность была связана с экстремальной подготовкой. И, уже будучи в отряде, мы проходили различные выживания — в пустыне летом, в лесисто-болотистой местности зимой, на воде и т.д. Поэтому мы знали, что нас ожидает и что будет в нашем распоряжении».

Утром второго дня экипаж Мухтара Аймаханова начал усовершенствовать своё временное убежище с расчётом, что может похолодать, подняться ветер, пойти дождь или снег. Для улучшения укрытия космонавты использовали не только парашют и его стропы, но и комбинезоны «Форель» и даже внутреннюю обшивку спускаемого аппарата, сделанную из ткани «Богатырь». Чтобы не сидеть на голой земле, они выложили «пол» слоем кустарника, а медицинские накидки использовали как отражательный щит для сохранения тепла. Они также соорудили хороший сигнальный костёр, который зажёгся с одной спички и разгорелся за 40 секунд так, что можно было обнаружить экипаж с воздуха.

Третий условный экипаж — космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Денис Матвеев (командир), Андрей Федяев и Сергей Корсаков с погодой повезло меньше всего за все две недели тренировок.

«Изначально вводная была такая, что в степи нет топлива для костра, — рассказал Денис Матвеев. — Но по факту оно оказалось — это карагач. У основания его стебли достаточно толстые, сухие и хорошо ломаются или рубятся мачете. Этот кустарник помог нам всю ночь поддерживать костёр и не замёрзнуть». Командир третьего экипажа подчеркнул, что ему очень повезло с коллегами.

«Андрей и Сергей хорошо подготовлены, — добавил Денис Матвеев. — Каждый желал по-максимуму внести свой вклад в общее дело. Мы проделали большой объём работ благодаря комфортной психологической атмосфере в экипаже. Трудились легко и дружно для достижения поставленной цели».

Напомним, что «выживание в степи» проходило на Байконуре с 25 ноября по 6 декабря 2019 года. Это новый вид экстремальной подготовки космонавтов, представляющий собой гибрид тренировок в пустыне летом и в лесисто-болотистой местности зимой.

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Видео: Центр подготовки космонавтов

Заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень отметил, что более чем за сорокалетнюю историю организации и проведения так называемых «выживаний в условиях различных климатогеографических зон» с его участием впервые три экипажа за короткий период времени, продолжительностью в 10 дней, испытали на себе совершенно разные погодные условия. Только по температурному режиму от +6 до −17 и силе ветра от полного штиля до порывов более чем 15 м/с, не говоря уже о дожде и плотном тумане. Эти разносложные условия заставили все экипажи проявить высокую активность и творчество, что позволило им успешно справиться с программой тренировок по действиям в случае нештатной посадки в степи зимой, блестяще выполнив все поставленные задачи.

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