Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Глонасс-М#Плесецк11.12.2019 15:45

«Фрегат» вывел на орбиту спутник «Глонасс-М»

Сегодня, 11 декабря 2019 года, в 11:54 мск со стартовой площадки космодрома Плесецк состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» производства НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и космическим аппаратом «Глонасс-М» — навигационным спутником производства «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва».

Отделение спутника от разгонного блока прошло штатно после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат».

Спутники «Глонасс-М» составляют основу орбитальной группировки системы ГЛОНАСС. Они обеспечивают навигационной информацией и сигналами точного времени наземных, морских, воздушных и космических потребителей.

Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и, практически, идеальная точность выведения, дают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами. Данный пуск стал 80-м для разгонного блока «Фрегат».

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