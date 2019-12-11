Юрий Маневич: «ВИЭ необходимо рассматривать во взаимосвязи с вопросами комплексного развития отрасли»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 11 декабря. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич выступил на сессии «Текущее состояние сектора ВИЭ и его готовность к достижению новых целей» в рамках VIII ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в России».

Участники конференции обсудили, как звучат новые требования государства к проектам в сфере возобновляемых источников энергии, как будет обеспечиваться достижение целевых показателей и как привлечь в сектор новых инвесторов.

Юрий Маневич отметил, что развитие возобновляемых источников энергии необходимо рассматривать в свете единой энергостратегии Российской Федерации и во взаимосвязи с вопросами цифровизации отрасли, микрогенерации, внедрения систем накопления энергии. По словам заместителя Министра, если электроэнергетика будет иметь хороший уровень инвестиционной привлекательности и при этом долгосрочную перспективу, это позволит не только привлечь новых инвесторов в отрасль, но и сделать ее клиентоориентированной.

«Здесь надо отметить особую роль возобновляемой энергетики, которая является для России новым направлением, но значимым и хорошо развивающимся благодаря программе поддержки на первом этапе и продлению этой программы», – рассказал Юрий Маневич.

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