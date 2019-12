Risk Parameters on the Moscow Exchange during New Year/Christmas Public Holidays

Source: Moscow Stock Exchange

If market volatility does not significantly increase by December 26, 2019, risk parameters will be equal to the values listed below.

The FX and Precious Metals, Equity & Bond and Deposit, Derivatives, Standardized OTC Derivatives Markets will operate as usual on 3, 6 and 8 January, 2020. NCC will carry out clearing mark-to-Market sessions and issue margin calls which are to be fulfilled at the time specified by Clearing Rules.

FX and precious metals market

CCP NCC sets the following risk parameters on FX and precious metals market from December 27, 2019 till January 9, 2020 inclusively:

№

Name

Description

Current market risk rates

Market risk ratesfrom 27.12.2019 till 09.01.2020

S_1_min

S_2_min

S_3_min

S_1_min

S_2_min

S_3_min

1

USD

US dollar

6%

8%

10%

8%

10%

12%

2

EUR

Euro

6%

8%

10%

8%

10%

12%

3

CNY

Renminbi

6%

8%

10%

8%

10%

12%

4

HKD

Hong Kong dollar

6%

8%

10%

8%

10%

12%

5

GBP

Pound sterling

7%

9%

11%

9%

11%

13%

6

CHF

Swiss franc

7%

9%

11%

9%

11%

13%

7

JPY

Japanese yen

8%

10%

12%

11%

13%

15%

8

GLD

Gold

8%

14%

21%

10%

16%

23%

9

SLV

Silver

12%

18%

25%

16%

22%

29%

10

USDF

USD/RUB fixing

10%

12%

14%

12.5%

14.5%

16.5%

11

EURF

EUR/RUB fixing

10%

12%

14%

12.5%

14.5%

16.5%

Cross-currency pairs:

№

Asset1

Asset2

Description

Current effectivemarket risk rates SVal1/Val2

Effective market risk rates SVal1/Val2from 27.12.2019 till 09.01.2020

1

EUR

USD

Euro / US dollar

3.5%

4.5%

2

GBP

USD

Pound sterling / US dollar

5%

6%

3

CHF

HKD

Swiss franc / Hong Kong dollar

5%

6%

4

GBP

HKD

Pound sterling / Hong Kong dollar

5%

6%

5

GBP

EUR

Pound sterling / Euro

5%

6%

6

CHF

CNY

Swiss franc / Renminbi

5%

6%

7

GBP

CNY

Pound sterling / Renminbi

5%

6%

8

EUR

CHF

Euro / Swiss franc

5%

6%

9

GBP

CHF

Pound sterling / Swiss franc

5%

6%

10

EUR

HKD

Euro / Hong Kong dollar

4%

5%

11

USD

HKD

US dollar / Hong Kong dollar

4%

5%

12

EUR

CNY

Euro / Renminbi

4%

5%

13

HKD

CNY

Hong Kong dollar / Renminbi

4%

5%

14

USD

CNY

US dollar / Renminbi

4%

5%

15

USD

CHF

US dollar / Swiss franc

4%

5%

16

USD

JPY

US dollar / Japanese yen

5%

6%

17

EUR

JPY

Euro / Japanese yen

5%

6%

18

GBP

JPY

Pound sterling / Japanese yen

5%

6%

19

CHF

JPY

Swiss franc / Japanese yen

5%

6%

20

CNY

JPY

Renminbi / Japanese yen

5%

6%

21

HKD

JPY

Hong Kong dollar / Japanese yen

5%

6%

Securities market

CCP NCC sets the following risk parameters on Securities market from December 27, 2019 till January 9, 2020 inclusively:Shares, DRs, ETFs:

№

Ticker

Name

Current market risk rates

Market risk ratesfrom 27.12.2019 till 09.01.2020

S_1_min

S_2_min

S_3_min

S_1_min

S_2_min

S_3_min

1

AFLT

Aeroflot

17%

23%

34%

21%

27%

38%

2

ALRS

ALROSA ao

17%

23%

34%

21%

27%

38%

3

CHMF

Severstal – ao

17%

23%

36%

21%

27%

40%

4

GAZP

Gazprom

17%

21%

28%

21%

25%

32%

5

GMKN

NorNickel GMK

17%

21%

28%

21%

25%

32%

6

HYDR

RusGidro

17%

23%

36%

21%

27%

40%

7

LKOH

LUKOIL

17%

21%

28%

21%

25%

32%

8

MAGN

MMK

17%

23%

34%

21%

27%

38%

9

MGNT

Magnit

17%

24%

38%

21%

28%

42%

10

MOEX

MoscowExchange

17%

23%

31%

21%

27%

35%

11

MTSS

MTS

17%

23%

34%

21%

27%

38%

12

NLMK

NLMK ao

17%

24%

38%

21%

28%

42%

13

NVTK

NOVATEK

17%

23%

34%

21%

27%

38%

14

ROSN

Rosneft

17%

21%

28%

21%

25%

32%

15

SBER

Sberbank

17%

21%

28%

21%

25%

32%

16

SNGS

Surgut

17%

23%

34%

21%

27%

38%

17

SNGSP

Surgut-pref

17%

21%

28%

21%

25%

32%

18

TATN

Tatneft-3

17%

24%

37%

21%

28%

41%

19

TRNFP

Transneft (pref)

17%

23%

36%

21%

27%

40%

20

VTBR

VTB

17%

21%

28%

21%

25%

32%

21

SBERP

Sberbank (pref)

18%

21%

28%

22%

25%

32%

22

YNDX

PLLC Yandex N.V.

20%

25%

35%

25%

30%

40%

23

FEES

FSK EES

21%

30%

47%

26%

35%

52%

24

RSTI

Rosseti ao

21%

30%

47%

26%

35%

52%

25

RTKM

Rostelecom

23%

33%

45%

28%

38%

50%

26

POLY

Polymetal International plc

28%

38%

59%

33%

43%

64%

27

IRAO

Inter RAO ao

31%

44%

69%

36%

49%

74%

28

AFKS

AFK Sistema

35%

49%

78%

40%

54%

83%

29

BANE

Bashneft ANK ao

35%

49%

78%

40%

54%

83%

30

BANEP

Bashneft ANK ap

35%

49%

78%

40%

54%

83%

31

BSPB

BSP

35%

49%

78%

40%

54%

83%

32

ENRU

Enel Russia

35%

49%

78%

40%

54%

83%

33

MSNG

MosEnrg

35%

49%

78%

40%

54%

83%

34

OGKB

OGK-2

35%

49%

78%

40%

54%

83%

35

PHOR

PhosAgro ao

35%

49%

78%

40%

54%

83%

36

PIKK

PIK

35%

49%

78%

40%

54%

83%

37

PLZL

Polus

35%

49%

78%

40%

54%

83%

38

RTKMP

Rostelecom- (pref)

35%

49%

78%

40%

54%

83%

39

SIBN

Gazprom neft

35%

49%

78%

40%

54%

83%

40

TATNP

Tatneft (pref)

35%

49%

78%

40%

54%

83%

41

TGKA

TGK-1

35%

49%

78%

40%

54%

83%

42

UNAC

Ob.aviastroitelnaya korp.

35%

49%

78%

40%

54%

83%

43

UPRO

Unipro PAO ao

35%

50%

60%

40%

55%

65%

44

RUAL

United Company RUSAL Plc

35%

49%

78%

40%

54%

83%

45

CBOM

MKB ao

36%

51%

80%

41%

56%

85%

46

AKSP

AKSP ETF S&P 500

29%

41%

100%

32%

47%

100%

47

FXIT

FinEx USA IT UCITS ETF

21%

42%

70%

24%

45%

73%

48

FXUS

FinEx USA UCITS ETF

21%

42%

70%

24%

45%

73%

49

FXAU

FinEx Australia UCITS ETF

25%

50%

70%

28%

53%

73%

50

FXCN

FINEX CHINA UCITS ETF

25%

50%

70%

28%

53%

73%

51

FXDE

FINEX GERMANY UCITS ETF

25%

50%

70%

28%

53%

73%

52

FXJP

FINEX JAPAN UCITS ETF

25%

50%

70%

28%

53%

73%

53

FXUK

FINEX UK UCITS ETF

25%

50%

70%

28%

53%

73%

54

SBSP

SBSP ETF S&P 500

22%

31%

100%

25%

34%

100%

55

SBMX

SBMX ETF MOEX Total Return

20%

24%

100%

23%

27%

100%

56

FXRL

FinEx RTS UCITS ETF USD

25%

50%

70%

28%

53%

73%

57

RUSE

ITI FUNDS RTS EQUITY ETF

25%

50%

100%

28%

53%

100%

58

RUSB

ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD

30%

50%

100%

33%

53%

100%

59

FXMM

FinEx CASH EQUIVALENTS USITS

11%

17%

70%

13%

19%

72%

60

FXRB

FinEx Rus Eurobonds ETF(RUB)

12%

19%

70%

14%

21%

72%

61

FXRU

FinEx Rus Eurobonds ETF (USD)

12%

19%

70%

14%

21%

72%

62

SBCB

SBCB ETF USD Corporate Bonds

31%

42%

100%

33%

44%

100%

63

FXGD

FinEx Gold ETF USD

15%

25%

70%

19%

29%

74%

64

MNOD-ME

ADR GMK NorilskiyNikel ORD SHS

17%

21%

28%

21%

25%

32%

65

LKOD-ME

ADR LUKOIL ORD SHS

18%

25%

40%

22%

29%

44%

66

NVTK-ME

GDR NOVATEK ORD SHS

20%

28%

45%

24%

32%

49%

67

SBER-ME

ADR Sberbank of Russia ORD SHS

20%

28%

45%

24%

32%

49%

68

OGZD

Gazprom dr

22%

31%

49%

26%

35%

53%

69

MTSS-ME

ADR MTS ORD SHS

25%

35%

56%

29%

39%

60%

70

ROSN-ME

GDR Rosneft ORD SHS

28%

40%

63%

32%

44%

67%

71

SVST-ME

GDR Severstal ORD SHS

28%

40%

63%

32%

44%

67%

72

MGNT-ME

GDR Magnit ORD SHS

30%

42%

67%

34%

46%

71%

73

NLMK-ME

GDR NLMK ORD SHS

35%

49%

78%

39%

53%

82%

74

SGGD-ME

ADR Surgutneftegaz ORD SHS

35%

49%

78%

39%

53%

82%

75

VTBR-ME

GDR Bank VTB ORD SHS

35%

49%

78%

39%

53%

82%

76

TCSG

GDR TCS Group Holding ORD SHS

35%

49%

78%

39%

53%

82%

77

ATAD-ME

ADR Tatneft ORD SHS

37%

52%

83%

41%

56%

87%

78

RTKM-ME

ADR Rostelecom ORD SHS

37%

52%

83%

41%

56%

87%

79

PLZL-ME

GDR Polys ORD SHS

40%

57%

89%

44%

61%

93%

80

MMK-ME

GDR MMK ORD SHS

47%

66%

95%

50%

69%

98%

Bonds:

№

Ticker

Name

Current market risk rates

Market risk ratesfrom 27.12.2019 till 09.01.2020

S_1_min

S_2_min

S_3_min

S_1_min

S_2_min

S_3_min

1

RU000A0JWHA4

RUS-26

6%

7%

8%

8%

9%

10%

2

RU000A0JXTS9

RUS-27

6%

9%

12%

8%

11%

14%

3

RU000A0ZYYN4

RUS-29

6%

7%

8%

8%

9%

10%

4

RU000A0ZZVE6

RUS-25 EUR

6%

9%

12%

8%

11%

14%

5

XS0088543193

RUS-28

6%

9%

12%

8%

11%

14%

6

XS0484209159

Rosneft Finance S.A. 02/02/20

6%

9%

12%

8%

11%

14%

7

XS0504954347

RUS-20

6%

9%

12%

8%

11%

14%

8

XS0767472458

RUS-22

6%

9%

12%

8%

11%

14%

9

XS0885733153

GAZ CAPITAL S.A.3.85 06/02/20

6%

10%

14%

8%

12%

16%

10

XS0906946008

GAZ CAPITAL SA 3.389 20/03/20

6%

11%

16%

8%

13%

18%

11

XS0971721450

RUS-23

6%

9%

12%

8%

11%

14%

12

XS0971722342

RUS-20 EUR

6%

9%

12%

8%

11%

14%

13

XS0972645112

Eurasian Development Bank 5.00

6%

11%

16%

8%

13%

18%

14

XS1400710999

GTH Finance B.V. 26/04/20

6%

9%

12%

8%

11%

14%

15

XS1495632298

EuroChem GI DAC 3.8 12/04/20

6%

9%

12%

8%

11%

14%

16

XS1588061694

Alfa Holding Issuance plc2.626

6%

9%

12%

8%

11%

14%

17

XS0513723873

MTS INTERNATIONAL FUNDING 8.62

7%

11%

15%

8%

12%

16%

18

XS0554659671

LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/

7%

12%

16%

8%

13%

17%

19

XS0555493203

ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 0

7%

10%

13%

8%

11%

14%

20

XS0918604496

EDC Finance Ltd 4.875 17/4/20

7%

10%

13%

8%

11%

14%

21

XS0922301717

POLYUS FINANCE PLC 20

7%

11%

15%

8%

12%

16%

22

XS0982861287

MMC Finance Limited 5.55 28/10

7%

12%

16%

8%

13%

17%

23

XS1501561739

RZD CAPITAL PLC 3.45 06/10/20

7%

10%

13%

8%

11%

14%

24

US912810EY02

Government of the USA 15/11/26

12%

15%

18%

14%

17%

20%

25

US912810FB99

Government of the USA 15/11/27

12%

15%

18%

14%

17%

20%

26

US912810FE39

Government of the USA 5.5

12%

15%

18%

14%

17%

20%

27

US9128282F67

Government of the USA 31/08/21

12%

15%

18%

14%

17%

20%

28

US9128284V99

Government of the USA 2.875

12%

15%

18%

14%

17%

20%

29

US9128287B09

Government of the USA 30/06/26

12%

15%

18%

14%

17%

20%

30

US912828R366

Government of the USA 15/05/26

12%

15%

18%

14%

17%

20%

31

US912828T263

Government of the USA 30/09/23

12%

15%

18%

14%

17%

20%

32

US45905U6L39

IBRD 3.125 20/11/25

18%

21%

24%

20%

23%

26%

33

US45905CAA27

IBRD 4.75 15/02/35

24%

27%

30%

26%

29%

32%

Derivatives Market

CCP NCC sets the following risk parameters on Derivatives market from 7:00 pm 26.12.2019 till 7:00 pm 09.01.2020:

№

Underlying

Futures contract

Current market risk rates

Market risk ratesfrom 7:00 pm 26.12.2019till 7:00 pm 09.01.2020

MR1

MR2

MR3

MR1

MR2

MR3

1

MIX

MOEX Index

10%

16%

22%

12%

18%

24%

2

MXI

MOEX Index (mini)

10%

16%

22%

12%

18%

24%

3

RTS

RTS index

10%

16%

23%

13%

19%

26%

4

RTSS

RTS standard index

15%

24%

34%

17%

26%

36%

5

U500

US stock market

7%

11%

16%

8%

12%

17%

6

AFLT

Aeroflot ordinary shares

17%

23%

34%

21%

27%

38%

7

ALRS

Alrosa ordinary shares

17%

23%

34%

21%

27%

38%

8

CHMF

Severstal ordinary shares

17%

23%

36%

21%

27%

40%

9

FEES

FGC UES ordinary shares

21%

30%

47%

26%

35%

52%

10

GAZR

Gazprom ordinary shares

17%

21%

28%

21%

25%

32%

11

GMKR

MMC Norilsk Nickel

17%

21%

28%

21%

25%

32%

12

HYDR

RusHydro ordinary shares

17%

23%

36%

21%

27%

40%

13

LKOH

LUKoil ordinary shares

17%

21%

28%

21%

24%

31%

14

MAGN

MMK ordinary shares

17%

23%

34%

21%

27%

38%

15

MGNT

Magnit ordinary shares

17%

24%

38%

21%

27%

41%

16

MOEX

Moscow exchange ordinary shares

17%

23%

31%

21%

26%

34%

17

MTSI

Mobile TeleSystems ordinary shares

17%

23%

34%

21%

26%

37%

18

NLMK

NLMK ordinary shares

17%

24%

38%

21%

28%

42%

19

NOTK

NOVATEK ordinary shares

17%

23%

34%

21%

27%

38%

20

PLZL

Polus ordinary shares

35%

49%

78%

40%

54%

83%

21

ROSN

Rosneft ordinary shares

17%

21%

28%

21%

25%

32%

22

RTKM

Rostelecom ordinary shares

23%

33%

45%

28%

38%

50%

23

SBPR

Sberbank preferred shares

18%

21%

28%

22%

25%

32%

24

SBRF

Sberbank ordinary shares

17%

21%

28%

21%

25%

32%

25

SNGP

Surgutneftegas preferred shares

17%

21%

28%

21%

25%

32%

26

SNGR

Surgutneftegas ordinary shares

17%

23%

34%

21%

27%

38%

27

TATN

Tatneft ordinary shares

17%

24%

37%

21%

28%

41%

28

TRNF

Transneft preferred shares

17%

23%

36%

21%

27%

40%

29

VTBR

VTB Bank ordinary shares

17%

21%

28%

21%

25%

32%

30

Si

USD/RUB exchange rate

6%

8%

10%

8%

10%

12%

31

Eu

EUR/RUB exchange rate

6%

8%

10%

8%

10%

12%

32

CY

CNY/RUB exchange rate

6%

8%

10%

8%

10%

12%

33

AUDU

AUD/USD exchange rate

4%

6%

9%

5.5%

7.5%

10.5%

34

ED

EUR/USD exchange rate

3.5%

5%

8%

4.5%

6%

9%

35

GBPU

GBP/USD exchange rate

5%

8%

12%

6%

9%

13%

36

UCAD

USD/CAD exchange rate

4%

6%

9%

5%

7%

10%

37

UCHF

USD/CHF exchange rate

4%

6%

9%

5%

7%

10%

38

UINR

USD/INR exchange rate

5%

8%

12%

6%

9%

13%

39

UJPY

USD/JPY exchange rate

5%

8%

12%

6%

9%

13%

40

UTRY

USD/TRY exchange rate

15%

24%

34%

17.5%

26.5%

36.5%

41

UUAH

USD/UAH exchange rate

21%

30%

47%

25%

34%

51%

42

ALMN

Aluminum

10%

16%

22%

13%

19%

25%

43

BR

BRENT

10%

15%

23%

13%

18%

26%

44

CL

Light Sweet Crude Oil

10%

15%

23%

13%

18%

26%

45

Co

Copper

8%

12%

18%

10%

14%

20%

46

CU

Copper

8%

12%

18%

10%

14%

20%

47

GLD

Deliverable gold

8%

14%

21%

10%

16%

23%

48

GOLD

Refined gold bullion

6%

9%

14%

8%

11%

16%

49

Nl

Nickel

11%

17%

25%

14%

20%

28%

50

PLD

Refined palladium bullion

10%

15%

23%

13%

18%

26%

51

PLT

Refined platinum bullion

8%

12%

18%

11%

15%

21%

52

SILV

Refined silver bullion

10%

15%

23%

12%

17%

25%

53

SLV

Silver

12%

18%

25%

16%

22%

29%

54

SUGR

Raw sugar

15%

22%

34%

19%

26%

38%

55

Zn

Zinc

10%

16%

22%

13%

19%

25%

Standardized OTC Derivatives market

CCP NCC sets the following FX risk rates on Standardized OTC Derivatives market from 5:00 pm on December 26, 2019 till 5:00 pm on January 9, 2020:

№

Name

Currency

Current FX risk rate

FX risk ratefrom 5:00 pm 26.12.2019till 5:00 pm 09.01.2020

1

FX Risk Rate

USD

6%

8%

2

FX Risk Rate

EUR

6%

8%

