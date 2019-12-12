Антон Инюцын: «Молодежный день РЭН – 2020 создаст условия для развития сообщества молодых инженеров ТЭК»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 12 декабря. – На площадке осеннего кубка Case-in под председательством Заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына состоялось Межведомственное совещание по подготовке Молодежного дня Российской энергетической недели 2020, а также реализации Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2020 год.В совещании приняли участие руководители Росмолодежи, АНО «Россия страна возможностей», представители энергетических компаний. По результатам обсуждения были одобрены концепции развития проектов: форума «Молодые лидеры ТЭК» (июнь-август 2020 г.), Всероссийского молодежного производственного совещания «Диалог на равных» (март-май и октябрь-декабрь 2020) и других проектов.«Реализуя общероссийский план молодежных мероприятий мы поддержим тысячи проектов, которые будут интегрированы в карьерные планы молодых специалистов компаний и студентов. Тысячи новых живых историй успеха будут мотивировать молодых людей по всей стране», – отметил по итогам совещания Антон Инюцын.Подведение итогов реализации Плана состоится 17 октября в Москве в ЦВЗ «Манеж» в рамках Молодежного дня РЭН-2020 и создаст условия для демонстрации и дальнейшего развития проектов, инициатив сообщества молодых инженеров ТЭК.

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