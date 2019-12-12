В. Иконников: Между парламентами России и Болгарии налажено эффективное взаимовыгодное сотрудничество

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совместное заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании РБ.

Состоялось совместное заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании РБ.

Мероприятие провел в режиме видеоконференции член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, председатель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным Собранием РБ Василий Иконников. ИконниковВасилий Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области Основной темой для обсуждения стали результаты заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшего в сентябре 2019 г. в Варне, и первоочередные задачи парламентариев двух стран в поддержке их реализации.

Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Василий Иконников

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы «Болгария – Россия» в Народном Собрании Республики Болгарии

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Приветствуя болгарских коллег, сенатор поздравил их с очередной датой освобождения крепости Плевна от османских войск. «Для нас и для вас это одинаково важная историческая дата, поскольку десятки тысяч русских солдат погибли, освобождая Плевну».

Мы продвинулись в решении вопроса болгарских студентов, у которых были проблемы с трудоустройством в период обучения в российских вузах

Василий Иконников отметил, что между парламентами двух стран налажено эффективное взаимовыгодное сотрудничество. «Мы продвинулись в решении вопроса болгарских студентов, у которых были проблемы с трудоустройством в период обучения в российских вузах. Подготовлен законопроект, который уже рассмотрен Государственной Думой в первом чтении, и, думаю, к лету 2020 года проблема с трудоустройством не только болгарских, но и всех иностранных студентов будет снята», — сообщил сенатор.

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