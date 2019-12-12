Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы вовлечения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначений.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Вопросы вовлечения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначений».

Глава СФ считает, что главный вопрос заседания Совета имеет принципиальное значение для развития российской экономики.

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Валентина Матвиенко отметила, что во все времена оборонная промышленность находилась на острие технологического прогресса. Многие вещи, без которых сложно представить повседневную жизнь, были изначально созданы для военных нужд. Это и обезболивающие средства, и микроволновые печи, и спутниковые системы, и многое другое. «Сегодня в отечественном оборонно-промышленном комплексе сконцентрирован колоссальный научный и инженерный потенциал. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки расходуются большие финансовые средства. Это тот ресурс, который необходимо использовать для строительства эффективной высокотехнологичной экономики», — подчеркнула Председатель СФ.

Спикер СФ напомнила, что с этой целью Президентом России были даны конкретные поручения по наращиванию гражданского производства в оборонном секторе. По последним данным, объём гражданской продукции, которую выпускают оборонные предприятия, составляет 21 проц. Но эти цифры до целевого показателя – 50 проц. к 2030 году – пока весьма далеки, сказала она.

Объём гражданской продукции, которую выпускают оборонные предприятия, составляет 21 проц.

По словам Валентины Матвиенко, во многом процесс перехода оборонки на гражданские рельсы затрудняется несовершенством действующего законодательства. «Прямо говоря, изобретения военного, специального и двойного назначения сегодня фактически невозможно использовать в процессе диверсификации производства оборонных предприятий. И наша общая задача – выработать необходимые законодательные предложения, устраняющие барьеры для конверсии оборонно-промышленного комплекса».

Валентина Матвиенко обратила внимание, что ещё в апреле 2012 г. по итогам первого заседания Совета были подготовлены поправки в законодательство, которыми предлагалось, чтобы государство в большинстве случаев передавало права на изобретения тем, кто их создал. «При этом предусматривается норма, устанавливающая, что по требованию государственного заказчика исполнитель работ обязан предоставить безвозмездную лицензию на использование разработок для государственных нужд. На наш взгляд, это справедливое решение, которое позволяет соблюсти баланс интересов всех сторон».

Председатель СФ отметила, что Министерство обороны разработало свой законопроект, где предложило особый юридический порядок регулирования в отношении объектов интеллектуальной собственности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности. Такой подход имеет право на жизнь. «К сожалению, на сегодняшний день ни один из этих двух законопроектов не принят. Время идёт, решение задач, поставленных Президентом России, затягивается, поручения не выполняются».

Валентина Матвиенко считает, что именно Совет является площадкой, где все заинтересованные стороны могут обсудить плюсы и минусы обоих законопроектов, устранить имеющиеся пробелы. «Совместными усилиями мы должны подготовить единый согласованный законопроект, который создавал бы условия для диверсификации продукции оборонных предприятий, не ставя при этом под угрозу обороноспособность страны».

Спикер СФ уверена, что медлить больше нельзя. Необходимо найти компромиссное решение, которое устроит и Министерство обороны, и гражданские ведомства, и производителей. Например, существует идея создать в структуре Минобороны России так называемый «параллельный оборонный Роспатент» и наделить его функциями по государственной регистрации и учёту результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности. Председатель СФ предложила обсудить, насколько это необходимо и обоснованно, в том числе с финансовой и кадровой точек зрения. «Может быть, стоит рассмотреть возможность создания в структуре Федеральной службы по интеллектуальной собственности подразделения, которое возьмёт на себя такие особые функции».

Валентина Матвиенко также отметила, что нуждается в совершенствовании система правовой охраны прав на разработки и изобретения, созданные в рамках гособоронзаказа. В отношении оборонных разработок, возможно, следует применять режим «ноу-хау», закреплённый в Гражданском кодексе. Надо использовать и зарубежный опыт. В Китае, например, закреплено понятие «оборонные патенты». Может быть, и нам целесообразно задействовать такой подход, добавила она.

Нуждается в совершенствовании система правовой охраны прав на разработки и изобретения, созданные в рамках гособоронзаказа

Председатель СФ считает, что необходимо уточнить, кому государство сможет передавать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые были созданы по гособоронзаказу, но могут использоваться и в гражданской сфере. «Предлагаю обсудить возможность перехода к совместному правообладанию Российской Федерации и исполнителей по гособоронзаказу. Это непростой, но действительно необходимый шаг», — сказала глава СФ. «Учитывая, что цена ошибки здесь может быть очень высокой, нужно выработать максимально слаженный и понятный механизм взаимодействия между Министерством обороны и предприятиями ОПК. Для этого нужно сесть за стол переговоров и договориться о критериях распоряжения правами на такие результаты».

Возможно, сказала глава СФ, надо вести речь и о создании единой цифровой платформы для эффективного управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения государственных контрактов на НИОКР. Кроме того, корректировке подлежат и правительственные документы, устанавливающие нормы и правила в данной сфере. Все вышеперечисленные вопросы обсуждались в Совете Федерации рабочей группой, специально созданной для подготовки поправок в законодательство об использовании результатов интеллектуальной деятельности, проинформировала спикер.

«Наша страна обладает огромным интеллектуальным богатством, которое ценнее любой нефти и газа. Можно даже сказать, что знания в современном мире становятся своего рода «умной нефтью». И чтобы конвертировать это богатство в экономическое развитие, в рост благосостояния граждан, пора создавать чёткие правовые механизмы, регулирующие рынок интеллектуальной собственности», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

С основным докладом выступила руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета, директор Центра учета и анализа результатов научно-технической деятельности Государственной корпорации по коммерческой деятельности «Роскосмос» Наталья Беленькая.

В обсуждении приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан , председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга члены Совета Федерации, первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Игорь Макушев, заместитель Министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, представители государственных корпораций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, эксперты.

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