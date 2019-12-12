Делегация Комитета СФ во главе с О. Мельниченко встретилась с Председателем Парламента Финляндии М. Ванханеном

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера находится в Финляндии с рабочим визитом.

Делегация Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера во главе с Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области встретилась с Председателем Парламента Финляндии Матти Ванханеном.

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На встрече обсуждался широкий круг вопросов по сотрудничеству двух стран в Арктике.

«Арктика – территория для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Делегация СФ в Финляндии

Участники встречи сошлись во мнении, что интенсивное освоение природных ископаемых в арктическом регионе требует особого внимания к экологии этого макрорегиона.

При реализации экономического потенциала арктических территорий необходимо самое пристальное внимание уделять сохранению хрупких арктических экосистем

«При реализации огромного экономического потенциала арктических территорий необходимо самое пристальное внимание уделять сохранению хрупких арктических экосистем. В противном случае, долгосрочный ущерб может превзойти выгоды», — отметил глава Комитета Совета Федерации.

Российские и финские парламентарии также рассмотрели вопросы развития арктического туризма. Было отмечено, что развитие туризма способствует сохранению в этом макрорегионе международного сотрудничества и мира.

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