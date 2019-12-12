Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Орел#ПТК#Дмитрий Рогозин12.12.2019 11:00

Дмитрий Рогозин посетил РКК «Энергия»

Вчера, 11 декабря 2019 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Во время визита глава Роскосмоса осмотрел производственные участки РКК «Энергия», где идет подготовка к созданию составных частей перспективного транспортного корабля (ПТК) «Орёл». Особое внимание делегация уделила новейшим станкам и установкам. Делегация также осмотрела стенды эргономической отработки ПТК.

Затем под председательством Дмитрия Рогозина состоялось отраслевое совещание с участием руководителей предприятий ракетно-космической отрасли по вопросам выполнения составных частей опытно-конструкторских работ нового корабля и обеспечения его запуска с космодрома Восточный. Основной доклад представил генеральный директор — генеральный конструктор РКК «Энергия» Николай Севастьянов, а с содокладами выступили руководители предприятий: МИТ, Центр Хруничева, ЦЭНКИ, Российские космические системы, ЦПК им. Ю.А. Гагарина и ЦНИИмаш.

В ходе обсуждений были рассмотрены: комплексная программа экспериментальной разработки перспективного транспортного корабля, готовность производственных мощностей к началу изготовления корпусных элементов, созданной наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, а также комплексная концепция обеспечения безопасности экипажа ПТК.

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