Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось награждение участников VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела итоговое заседание оргкомитета VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей

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Церемония награждения победителей конкурса городов России «Города для детей. 2019»

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Сенатор отметила, что вопросы поддержки добровольчества, в том числе законодательные, находятся в центре постоянного внимания Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики государства», — подчеркнула Лилия Гумерова.

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«Как недавно сказал Президент Российской Федерации на Международном форуме добровольцев в Сочи, искусственный интеллект может быть в чем‑то эффективнее человека. Но в нем нет сердца, души, нет сострадания, что составляет особую ценность – фундамент существования человека и человечества. Более 15 миллионов волонтеров, включая участников нашей акции, сохраняют и развивают лучшие традиции добровольчества в России», — отметила парламентарий.

Наша акция проходит под девизом «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства»

Лилия Гумерова указала, что среди приоритетов этого года и последующих лет — реализация мероприятий Десятилетия детства в рамках национальных проектов. «Этой теме было посвящено состоявшееся в Кремле 28 ноября 2019 года заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей во главе с Председателем СФ. Обсуждались вопросы патриотического воспитания, здорового образа жизни, культурного развития детей, качественного детского отдыха, профилактики деструктивных проявлений в детско-молодежной среде, содействия в преодолении детского и семейного неблагополучия, поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования у подрастающего поколения значимости традиционных семейных ценностей. Большую помощь государству в решении этих и других задач оказывают волонтеры, в том числе участники акции «Добровольцы – детям», — сказала парламентарий. «Наша акция и проходила под девизом «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства».

Как председатель оргкомитета акции «Добровольцы – детям» Лилия Гумерова обратила внимание, что этот общественно признанный проект входит в правительственный план по развитию волонтерского движения в России.

Глава Комитета СФ проинформировала, что в этом году в акции приняли участие 4,5 млн граждан из 81 субъекта РФ. Добровольческий корпус акции составил более 1,4 млн человек, из них 760 тыс. – дети, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. Помощь и поддержку в ходе акции получили более 1,1 млн детей и семей с детьми.

«Организатор акции – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяет новые пути развития и использования волонтерских ресурсов в регионах. В этом году нашими ключевыми партнерами стали семь регионов: Вологодская, Орловская, Липецкая, Курганская, Свердловская, Тюменская области и Хабаровский край. Нам важно учесть конкретные предложения регионов по организации акции в следующем году», — подчеркнула парламентарий.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Нина Шахина, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Платонов, заместитель председателя аккредитационной комиссии Общероссийской общественной организации «За качественное образование» Светлана Волкова, представители добровольческих, волонтерских, социально-ориентированных некоммерческих организаций из разных регионов страны.

В рамках мероприятия состоялось вручение дипломов лидерам акции в номинациях «Всем миром – за счастье семьи», «Объединяя усилия», «Добровольчество через всю жизнь», «Завтра начинается сегодня», «Открыты двери для друзей», «От сердца к сердцу», а также представителям регионов – ключевых партнеров акции.

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