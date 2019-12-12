Source: Russia – Council of the Federation
В Совете Федерации состоялось награждение участников VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям».
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела итоговое заседание оргкомитета VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям».
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
1 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
2 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
3 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
4 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
5 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
6 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
7 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
8 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
9 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
10 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
11 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
12 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
13 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
14 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
15 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
16 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
17 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
18 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
19 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
20 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
21 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
22 из 24
Итоговое заседание оргкомитета 8-й всероссийской акции «Добровольцы – детям». Церемония награждения победителей
23 из 24
Церемония награждения победителей конкурса городов России «Города для детей. 2019»
24 из 24
Сенатор отметила, что вопросы поддержки добровольчества, в том числе законодательные, находятся в центре постоянного внимания Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики государства», — подчеркнула Лилия Гумерова.
Смотрите также
«Как недавно сказал Президент Российской Федерации на Международном форуме добровольцев в Сочи, искусственный интеллект может быть в чем‑то эффективнее человека. Но в нем нет сердца, души, нет сострадания, что составляет особую ценность – фундамент существования человека и человечества. Более 15 миллионов волонтеров, включая участников нашей акции, сохраняют и развивают лучшие традиции добровольчества в России», — отметила парламентарий.
Наша акция проходит под девизом «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства»
Лилия Гумерова указала, что среди приоритетов этого года и последующих лет — реализация мероприятий Десятилетия детства в рамках национальных проектов. «Этой теме было посвящено состоявшееся в Кремле 28 ноября 2019 года заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей во главе с Председателем СФ. Обсуждались вопросы патриотического воспитания, здорового образа жизни, культурного развития детей, качественного детского отдыха, профилактики деструктивных проявлений в детско-молодежной среде, содействия в преодолении детского и семейного неблагополучия, поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования у подрастающего поколения значимости традиционных семейных ценностей. Большую помощь государству в решении этих и других задач оказывают волонтеры, в том числе участники акции «Добровольцы – детям», — сказала парламентарий. «Наша акция и проходила под девизом «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства».
Как председатель оргкомитета акции «Добровольцы – детям» Лилия Гумерова обратила внимание, что этот общественно признанный проект входит в правительственный план по развитию волонтерского движения в России.
Глава Комитета СФ проинформировала, что в этом году в акции приняли участие 4,5 млн граждан из 81 субъекта РФ. Добровольческий корпус акции составил более 1,4 млн человек, из них 760 тыс. – дети, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. Помощь и поддержку в ходе акции получили более 1,1 млн детей и семей с детьми.
«Организатор акции – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяет новые пути развития и использования волонтерских ресурсов в регионах. В этом году нашими ключевыми партнерами стали семь регионов: Вологодская, Орловская, Липецкая, Курганская, Свердловская, Тюменская области и Хабаровский край. Нам важно учесть конкретные предложения регионов по организации акции в следующем году», — подчеркнула парламентарий.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Нина Шахина, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Платонов, заместитель председателя аккредитационной комиссии Общероссийской общественной организации «За качественное образование» Светлана Волкова, представители добровольческих, волонтерских, социально-ориентированных некоммерческих организаций из разных регионов страны.
В рамках мероприятия состоялось вручение дипломов лидерам акции в номинациях «Всем миром – за счастье семьи», «Объединяя усилия», «Добровольчество через всю жизнь», «Завтра начинается сегодня», «Открыты двери для друзей», «От сердца к сердцу», а также представителям регионов – ключевых партнеров акции.