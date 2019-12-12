Н. Журавлев: Представители регионов заявляют о необходимости снижения налогового бремени для малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел в Доме Правительства Московской области «круглый стол», посвященный государственным мерам стимулирования малого и среднего бизнеса для повышения доходов регионов.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам совместно с Комитетом СФ по экономической политике организовали в Доме Правительства Московской области «круглый стол» на тему «Государственные меры стимулирования развития малого и среднего предпринимательства как дополнительные источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации».

Мероприятие провел заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

В обсуждении приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, ВоробьевАндрей ЮрьевичГубернатор Московской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области заместитель Министра финансов РФ Илья Трунин, заместитель Министра экономического развития РФ Вадим Живулин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин, аудитор Счетной палаты РФ Данил Шилков, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

Николай Журавлев отметил, что тема заседания обусловлена обеспокоенностью текущей ситуацией на рынке и перспективами развития малого и среднего предпринимательства.

С учетом всех налоговых и страховых взносов на бизнес оказывается высокая нагрузка

По его словам, с учетом всех налоговых и страховых взносов на бизнес оказывается высокая нагрузка. «Это большая, не всем посильная ноша».

Представители регионов говорят о необходимости совершенствования налогового законодательства для снижения бремени, прежде всего, на микро- и малые предприятия, которое не дает им развиваться и стремиться к разряду средних, заявил сенатор.

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«Требуется сокращение и упрощение налоговых режимов, приведение их в форму, доступную для любого ИП-новичка. Хороший пример — режим для самозанятых, максимально простой и понятный. Однако теперь наша задача — не только распространить его на всю страну, но и сократить разрыв между самозанятыми и следующей ступенью — микро бизнесом, ИП, чтобы избежать умышленного перетока».

Вице-спикер СФ отметил, что растет фискальная нагрузка, одним из главных видов которой стали страховые взносы, причем именно на добросовестных налогоплательщиков. «Дальнейшее повышение и даже сохранение нагрузки на сегодняшнем уровне работает не на пользу экономики. МСП будет стагнировать, теневой рынок расти».

Николай Журавлев добавил, что, по мнению бизнеса, подходящая ниша для послаблений — страховые взносы. Так называемые «зарплатные налоги» бьют только по отечественным предпринимателям. Льготы в части страховых взносов стали бы конкурентным преимуществом для российского бизнеса.

Субсидирование и другие меры господдержки должны быть долгосрочными, прозрачными и понятными для предпринимателей

Вице-спикер СФ подчеркнул, что есть еще одна важная для предпринимателей тема – прогнозируемость государственной поддержки. «Разработано много эффективных субсидий, которые пользуются спросом и действительно помогают бизнесу развиваться. Однако они часто меняются, объединяются, отменяются. Нет стабильности. Невозможно полноценно прогнозировать свою деятельность, не понимая уже к концу года, что будет в следующем, и можно ли рассчитывать на помощь государства. Субсидирование и другие меры господдержки должны быть долгосрочными, прозрачными и понятными для предпринимателей. Такой подход усилит эффект от их применения», — сказал сенатор.

Как отметил Андрей Воробьев, экономика не существует без малого бизнеса, его доля должна быть заметной. «Мы уделяем большое внимание оцифровке всех услуг. Для нас в Московской области одна из самых сложных ситуаций — модернизация системы в Росреестре», — сказал он. Губернатор подчеркнул важность цифровизации экономики.

Андрей Кутепов в своем выступлении сообщил, что работа Комитета СФ по экономической политике неразрывно связана с мониторингом реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Малый бизнес обеспокоен ситуацией вокруг законопроекта о нестационарной и развозной торговле. Региональные предприниматели отмечают серьезную проблему расширения крупных торговых сетей, прогнозируют сокращение малого бизнеса в результате применения механизма маркировки отдельных видов товаров и требования онлайн касс. Многие предприниматели отмечают низкую информированность о планах Правительства по введению новых или ограничению старых мер. То есть, важно проводить разъяснительную работу с бизнесом и субъектами, тем более, что субъекты очень оперативно дают обратную связь».

По словам сенатора, со стороны субъектов малого и среднего бизнеса регулярно поступает запрос о необходимости устойчивых условий ведения предпринимательской деятельности в течение длительного периода. «Представляется целесообразным вновь поднять вопрос о необходимости введения «налогового моратория» для малого и среднего бизнеса», — сказал парламентарий.

Андрей Кутепов указал, что из всех видов государственной поддержки МСП наиболее важной является финансовая помощь. По его мнению, необходимо обеспечить для малых и средних предприятий возможность получения небольших кредитов в размере 500–700 тыс. руб. на развитие предпринимательства и без залоговой базы. Кроме того, бизнесу нужно обеспечить возможность рефинансирования выданных ранее кредитов.

Сенатор также затронул тему совершенствования системы государственных закупок.

В обсуждении приняли участие председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, представители предпринимательского сообщества.

На мероприятии рассмотрены вопросы совершенствования законодательства о налогах и сборах с целью развития малого и среднего предпринимательства и лучшие практики регионов в сфере государственной поддержки субъектов МСП.

В рамках состоявшегося также в этот день выездного заседания Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам сенаторы посетили одно из предприятий, производящих трейлеры. Проект предприятия стал резидентом технопарка «Сколково».

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