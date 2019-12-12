Source: Russia – Council of the Federation
Первый вице-спикер Совета Федерации принял участие в церемонии вручения паспортов РФ участникам Всероссийской акции «Мы – граждане России!».
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов РФ участникам Всероссийской акции «Мы – граждане России!»
В ходе мероприятия, приуроченного ко Дню Конституции, вручены паспорта подросткам — победителям всероссийских конкурсов, организованных Российским Союзом Молодежи.
Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Валерий Рязанский
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Александр Варфоломеев и Юрий Архаров
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Геннадий Орденов
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Алексей Кондратенко и Виктор Смирнов
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Николай Федоров
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Николай Федоров
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Алексей Кондратенко
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Церемония вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — граждане России!»
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Как отметил в своем выступлении Николай Федоров, в жизни есть вещи, которые особенно важны для всех граждан России вне зависимости от возраста, социального положения, места проживания. «Перефразируя строки поэта, можно сказать: «Вот эти книжки небольшие томов премногих тяжелей». Это символы, неразрывно связанные с историей нашего великого государства», — подчеркнул.
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Он напомнил, что Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием ровно 26 лет назад. В ней обозначены основы конституционного строя России, определено государственное устройство, закреплены права и свободы человека и гражданина.
Впервые слово «паспорт», а точнее – «пашпорт», в нашей стране употребил 300 лет назад в своем указе Петр Великий
По словам Николая Федорова, паспорт гражданина РФ — главное удостоверение личности. «Впервые слово «паспорт», а точнее – «пашпорт», в нашей стране употребил 300 лет назад в своем указе Петр Великий. Но отечественная паспортная система начала складываться раньше. При этом важно подчеркнуть, что документ сообщал: его обладатель находится под защитой государства».
Первый вице-спикер СФ отметил, что по сложившейся доброй традиции в День Конституции победители акции Российского Союза Молодёжи «Мы – граждане России» приглашаются из разных уголков страны в Москву для вручения паспортов. Символично, что Совет Федерации как палата всех субъектов Федерации в один из важнейших государственных праздников становится объединяющим началом для социально активных и творчески устремленных представителей молодой России, сказал сенатор.
Обращаясь к юным гостям, Николай Федоров подчеркнул, что сегодняшняя церемония знаменует собой для них начало вступления во взрослую жизнь. «Получение паспорта – яркое, знаменательное событие. Но это и дополнительное осознание ответственности за близких, за свою Родину – большую и малую, за поступки. Причем, ответственности не только моральной, но и правовой».
Сенатор призвал участников церемонии беречь паспорт как важнейший в жизни человека документ, как частицу Родины.
В мероприятии также приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, члены Совета Федерации.