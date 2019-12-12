О включении «Юрьевского хоровода» в Cписок ЮНЕСКО

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

12-12-2019

11 декабря 2019 г. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в ходе 14-й сессии в г.Богота, Колумбия принял решение о включении «Юрьевского хоровода» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Юрьевский хоровод» в деревне Погост Житковичского района Гомельской области — древний обряд, приуроченный к весеннему празднику Юрья. Сохранение обряда-это вклад Беларуси в общую мозаику мировой культуры и развитие культурного разнообразия.

Включение обряда в Список ЮНЕСКО явилось результатом совместной работы Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, местных властей и местных сообществ, неправительственных организаций и экспертов.

Справочно: С включением «Юрьевского хоровода» в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО находятся три белорусских элемента. Ранее включены праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево (Копыльский район, Минская область) , 2009 г. и «Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)» в деревне Будслав (Мядельский район, Минсая область), 2018 г.

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