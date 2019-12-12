Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2020 год

Source: Gazprom in Russian

Релиз

12 декабря 2019, 14:40

Общий объем освоения инвестиций ПАО «Газпром» на 2020 год — 1 трлн 104,7 млрд руб.

Объем заимствований ПАО «Газпром» на 2020 год — 557,8 млрд руб.

Окончательные параметры инвестиционной программы и бюджета будут утверждены Советом директоров ПАО «Газпром».

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2019 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2021–2022 годы.

Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020 год.

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 104,724 млрд руб. В том числе объем капитальных вложений — 933,403 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 89,972 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений — 81,349 млрд руб.

Согласно проекту бюджета (финансового плана) ПАО «Газпром» на 2020 год, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 557,769 млрд руб. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании.

Информация о предварительных итогах работы ПАО «Газпром» в 2019 году, проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) компании на 2020 год и прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2021–2022 годы будут внесены на рассмотрение Советом директоров ПАО «Газпром».

Справка

Основные инвестиции ПАО «Газпром», включенные в инвестиционную программу на 2020 год, предусмотрены для финансирования приоритетных проектов, направленных на реализацию стратегических задач компании. Среди них — развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, продолжение строительства газопровода «Сила Сибири», а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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