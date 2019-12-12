Source: Gazprom in Russian

Релиз

12 декабря 2019, 14:30

Предлагаемая база для расчета дивидендов — скорректированная чистая прибыль по МСФО.

Целевой уровень выплат — не менее 50%, срок выхода на него — три года.

Дивидендная политика в новой редакции будет внесена на утверждение Советом директоров «Газпрома».

Правление одобрило проект Дивидендной политики ПАО «Газпром» в новой редакции.

Документ подготовлен в рамках работы по совершенствованию финансовой стратегии компании и учитывает лучшие практики в сфере корпоративного управления. Цель новой Дивидендной политики — обеспечить наибольшую прозрачность механизма определения размера дивидендов и создать условия для роста доходов акционеров при сохранении высокого уровня финансовой устойчивости компании.

В качестве базы для расчета дивидендов предлагается использовать скорректированную прибыль, относящуюся к акционерам ПАО «Газпром», в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (чистая прибыль по МСФО). В настоящее время дивиденды определяются, исходя из чистой прибыли головной компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

В соответствии с проектом новой Дивидендной политики, чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчетном периоде). В проект документа включен полный перечень всех корректировок.

Целевой уровень дивидендных выплат — не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.

Если показатель Чистый долг (скорректированный)/EBITDA по итогам года превысит 2,5, Совет директоров может принять решение об уменьшении размера дивидендов, рекомендуемых для утверждения Общим собранием акционеров. Эта возможность позволит, при необходимости, сохранить долговую нагрузку на комфортном для компании уровне.

«Новая дивидендная политика „Газпрома“ — это важный шаг навстречу акционерам и инвесторам. Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Вопрос об утверждении Дивидендной политики ПАО «Газпром» в новой редакции будет внесен на рассмотрение Совета директоров.

«Газпром» будет проводить свою дивидендную политику также в дочерних и зависимых обществах.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI