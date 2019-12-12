Прощание с Юрием Лужковым

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин присутствовал на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Глава государства возложил к гробу цветы и кратко пообщался со вдовой.

Гражданская панихида по умершему на 84-м году жизни Юрию Лужкову проходит в храме Христа Спасителя. Отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Бывший мэр российской столицы будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее Президент направил родным и близким Юрия Лужкова телеграмму с соболезнованиями.

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