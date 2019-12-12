Ростислав Гольдштейн назначен врио губернатора Еврейской Автономной области

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном, назначенным Указом главы государства временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской Автономной области.

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Текст Указа:

В связи с заявлением губернатора Еврейской автономной области Левинталя А.Б. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку губернатора Еврейской автономной области Левинталя А.Б. по собственному желанию.

2. Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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