Сегодня в «Эфире» о порядке обращения граждан в органы прокуратуры, количестве заявлений в прокуратурах Москвы и Мурманской области, новых технологиях приема и рассмотрения жалоб

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О том, как правильно обращаться в прокуратуру за помощью и на что при этом обратить внимание, расскажем в рубрике «Логика закона».

Сколько обращений граждан поступает в прокуратуру Москвы, на что жалуются жители столицы и какие новые технологии внедряет московская прокуратура в процесс приема жалоб, станет ясно в рубрике «Криминальный тренд».

О результатах работы органов прокуратуры Мурманской области по рассмотрению обращений граждан пойдет речь в рубрике «Субъект права».

Программа «Эфир» на четверг 12 декабря 2019 года:

· Логика закона. Об организации приема граждан и порядке рассмотрения обращений в органах прокуратуры.

· Криминальный тренд. Я к вам пишу – чего же боле? О практике рассмотрения обращений граждан в прокуратуре г. Москвы.

· Особые полномочия. Прокурор с Рублевки.

· Бизнес вправе. Московский бизнес под защитой.

· Субъект права. Рамки закона. Прокуратура Мурманской области.

· В процессе. Суд поставил точку в деле «бриллиантового» губернатора. Приговор вступил в законную силу.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

· Мир и порядок. Мир против коррупции.

· Субъект права. Азбука ЖКХ.

· Криминальный тренд. Укрывать нельзя, расследовать: работа прокуроров по выявлению непоставленных на учет преступлений.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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