С. Митин открыл XXVII Выставку-ярмарку народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019»

Source: Russia – Council of the Federation

«Немногие страны мира могут похвастаться таким культурным наследием. В экспозиции принимают участие представители почти 65 субъектов РФ», — отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в открытии в Экспоцентре XXVII Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019».

Сергей Митин принял участие в открытии в Экспоцентре XXVII Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019»

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Сергей Митин принял участие в открытии в Экспоцентре XXVII Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019»

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Сергей Митин принял участие в открытии в Экспоцентре XXVII Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019»

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Сергей Митин принял участие в открытии в Экспоцентре XXVII Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019»

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Масштабная выставка организована Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства культуры РФ, Комитета по туризму города Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ.

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В своем выступлении на открытии Сергей Митин отметил, что в 27-й раз гости собрались на празднике народной культуры и искусства России — нашего национального достояния — народных художественных промыслов. «Немногие страны мира могут похвастаться таким культурным наследием. Несмотря на сложное состояние отрасли сегодня, участников около двух тысяч из почти 65 субъектов РФ», — сказал парламентарий.

Выставка «ЛАДЬЯ» – это коммуникационная среда для развития деловой активности участников и гостей выставки — диалога, дискуссий

По традиции свои лучшие изделия представили всемирно известные центры народного искусства: хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, кубачинские изделия из серебра, холмогорская и тобольская резная кость, жостовская и нижнетагильская роспись по металлу, скопинская и псковская керамика, торжокское золотное шитье, оружие златоустовских и московских мастеров, павловские столовые приборы и многое другое.

По словам Сергея Митина, выставка «ЛАДЬЯ» – это коммуникационная среда для развития деловой активности участников и гостей выставки — диалога, дискуссий, погружения в проблематику развития отрасли. В рамках выставки организована деловая программа для директоров и специалистов предприятий НХП, включающая конгрессные мероприятия по вопросам поддержки народных художественных промыслов, бизнес-кейсы, семинары и круглые столы.

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