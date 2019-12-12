Технология реабилитационно-восстановительного лечения получила первую премию в области науки и техники

Source: Gazprom in Russian

Релиз

12 декабря 2019, 15:10

Компания создает передовые высокотехнологичные решения.

Экономический эффект от внедрения разработок — более 60 млрд руб.

На заседании Правления ПАО «Газпром» состоялось награждение лауреатов корпоративной премии в области науки и техники за 2019 год. Отмечено, что общий экономический эффект от внедрения разработок и технологий, удостоенных премии, превысил 60 млрд руб.

Лучшей признана работа «Технология реабилитационно-восстановительного лечения работников ПАО „Газпром“». Представляющая организация — ООО «Газпром трансгаз Москва». Работа выполнена в тесном сотрудничестве с Отраслевым клинико-диагностическим центром и профильными подразделениями ПАО «Газпром».

Авторами работы решена задача повышения трудоспособности сотрудников. Технология объединяет раннюю диагностику заболеваний и реабилитационно-восстановительное лечение, организованные на новой научно-методической основе и с помощью специально разработанного программно-аппаратного комплекса.

Второе место присуждено работе «Отечественная адсорбционная (силикагелевая) система — уникальное решение для подготовки газа к транспорту по магистральным газопроводам». Представляющая организация — ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Награды также получили авторы следующих работ:

— «Развитие и интеграция информационно-управляющих систем с целью повышения техногенной и геоэкологической безопасности газопромысловых объектов ООО „Газпром добыча Ямбург“». Представляющая организация — ООО «Газпром добыча Ямбург»;

— «Разработка способа производства и состава углеводородной основы для буровых растворов Gazpromneft Drilline». Представляющая организация — ПАО «Газпром нефть»;

— «Разработка и внедрение комплекса научно-технических решений для поддержания добычи газа из месторождений на поздней стадии разработки». Представляющая организация — ООО «Газпром добыча Надым»;

— «Разработка и внедрение комплекса научно-технических решений для оптимизации проведения геологоразведочных работ». Представляющая организация — ООО «Газпром геологоразведка»;

— «Научно-технологический комплекс для отработки технологий эксплуатации вертикальных, горизонтальных и наклонно-направленных газовых скважин». Представляющая организация — ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;

— «Информационно-аналитическая система прогнозирования аварийно-опасных по причине коррозионного растрескивания под напряжением участков магистральных газопроводов и планирования их капитального ремонта на примере ООО „Газпром трансгаз Югорск“». Представляющая организация — ООО «Газпром газнадзор»;

— «Создание технологического комплекса по добыче углеводородов из ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения». Представляющая организация — ООО «Газпром добыча Уренгой»;

— «Эффективные инновационные технологии, направленные на повышение производительности и безопасности эксплуатации скважин подземных хранилищ газа ПАО „Газпром“». Представляющая организация — АО «СевКавНИПИгаз».

Справка

Премия ПАО «Газпром» в области науки и техники присуждается с 1998 года. Премия является важной составляющей корпоративной научно-технической политики, направленной на стимулирование использования инноваций в деятельности компании и обеспечение ее технологического лидерства в мировом энергетическом бизнесе.

В 2019 году на соискание премии представлены 17 работ от 26 дочерних обществ «Газпрома» и шести сторонних организаций. Общее число авторов — 148 человек.

Представленные работы оценивались экспертной группой, сформированной из специалистов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Эксперты оценивали, в частности, актуальность, новизну и научно-технический уровень (наукоемкость) разработок, область применения, масштаб и экономическую эффективность их использования в ПАО «Газпром», возможность коммерциализации и охраноспособность, степень применения отечественных материалов, технологий и оборудования.

Управление информации ПАО «Газпром»

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