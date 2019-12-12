Члены Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ встретились с иностранными журналистами

Source: Russia – Council of the Federation

Беседу провел Председатель Временной комиссии СФ А. Пушков.

Председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края провел встречу с представителями иностранных СМИ.

Алексей Пушков и Александр Башкин

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Алексей Пушков

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Александр Башкин

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Александр Михайлов

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Встреча А. Пушкова с представителями иностранных СМИ

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Встреча А. Пушкова с представителями иностранных СМИ

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Встреча А. Пушкова с представителями иностранных СМИ

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Встреча А. Пушкова с представителями иностранных СМИ

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Встреча А. Пушкова с представителями иностранных СМИ

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Встреча А. Пушкова с представителями иностранных СМИ

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Встреча А. Пушкова с представителями иностранных СМИ

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Встреча А. Пушкова с представителями иностранных СМИ

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В беседе с руководителями корреспондентских пунктов и журналистами, представляющими СМИ Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии приняли участие члены Временной комиссии СФ заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и член Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Михайлов. МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области

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