Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w Królestwie Belgii i w Wielkim Księstwie Luksemburga

Na uroczystości w Bastogne w Belgii akredytacje zbierają organizatorzy poprzez link: https://accreditation.belgium.be/en/bastogne do 9 grudnia (poniedziałek) do godz. 9.00. Uwaga: realizacja telewizyjna głównych uroczystości, które odbędą się w Bastogne, będzie zorganizowana przez EBU. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w miejscu uroczystości organizatorzy przewidują ograniczoną liczbę przedstawicieli mediów.

Source: President of Poland in Polish