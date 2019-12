Valsts prezidents ar FICIL diskutē par Latvijas konkurētspējas veicināšanu

Source: President of Latvia in Latvian

12. decembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvjiem, lai pārrunātu nozarē aktuālus jautājumus, kas veicinātu Latvijas konkurētspēju un pievilcību no ārvalstu investoru un uzņēmēju skatpunkta.

Tikšanās laikā FICIL pārstāvji uzsvēra, lai Latvija kļūtu konkurētspējīgāka un pievilcīgāka Baltijas jūras reģionā, ir nepieciešama skaidra uzņēmējdarbības vīzija un paredzama uzņēmējdarbības vide. No investoru viedokļa paredzamība ir svarīgs aspekts, ar ko uzņēmēji rēķinās.

Valsts prezidents piekrita FICIL, ka vīzijai attiecībā uz uzņēmējdarbību jābūt spilgtākai, taču norādīja arī uz to, ka valsts attīstības vīzija ir komplekss jēdziens, jo tai jāaptver daudz dažādu jomu, un katrai no tām ir savas vajadzības. “Visaugstākajā līmenī valsts attīstības vīziju apkopo Nacionālais attīstības plāns (NAP), taču tā nozīme politiskajā dienaskārtībā varētu būt lielāka, proti, valdības deklarācijām vajadzētu ciešāku sasaisti ar NAP,” norādīja E. Levits.

Kā nozīmīgu jautājumu, kas veicinātu investīciju piesaisti valstij, FICIL minēja arī augstākās izglītības jautājumu sakārtošanu, kas sevī ietvertu kvalitatīvākās izglītības nodrošināšanu, augstskolu konkurētspējas palielināšu Eiropas līmenī, mūsdienīga un pārdomāta augstskolu pārvaldības modeļa ieviešanu. Investori augstākās izglītības sistēmas kvalitāti sasaista ar darbaspēka pieejamības jautājumiem.

Arī Valsts prezidents piekrita FICIL pārstāvjiem, ka Latvijas augstākās izglītības sistēmā ir jāveic pārmaiņas, tajā daudz vairāk integrējot zinātni un sekmējot augstskolu konkurētspēju, lai piesaistītu ārvalstu studentus. Taču E. Levits arī uzsvēra, ka jebkura jauna pārvaldības modeļa rezultātus varēs izvērtēt tikai pēc 5–10 gadiem un vislabāk ir atrast modeli, kas ir piemērots Latvijas situācijai, nevis vienkārši pārņemts no ārzemēm.

Abas puses bija vienisprātis, ka nopietni jāstrādā pie tā, lai Latvijas studenti, kuri pašlaik studē ārzemēs, vēlētos atgriezties dzimtenē un savas zināšanas veltīt tās attīstībai. To varētu panākt ar interesantām darbavietām, kas būtu intelektuāli izaicinošas un bagātinošas. Tas būtu ieguvums ne tikai Latvijas valstij tās ilgtermiņa attīstībā, bet arī sekmētu ārvalstu investoru interesi.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī nepieciešamie uzlabojumi Latvijas tieslietu sistēmā, kam noteikti būtu jāiet roku rokā ar digitalizāciju. FICIL pārstāvji ļoti augsti vērtē ideju par ekonomisko lietu tiesas izveidi.

Sarunā piedalījās arī jaunā Valsts prezidenta padomniece ekonomikas politikas jautājumos Alise Pīka (CV).

