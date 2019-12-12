Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное12.12.2019 13:05

VR-экскурсии по дальневосточным лесам на фестивале «Дни Дальнего Востока»

ТЕРРА ТЕХ, компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока» на объединенной экспозиции Госкорпорации «Роскосмос» знакомит представителей органов государственной власти, топ-менеджеров крупнейших российских и зарубежных компаний с геоинформационными решениями на основе данных дистанционного зондирования Земли. Разработки позволяют отслеживать состояние лесного фонда Дальнего Востока и оценивать инвестиционную привлекательность лесных активов региона.

Для директоров и педагогов образовательных учреждений, молодых специалистов, студентов, школьников и других гостей фестиваля представители холдинга РКС и ТЕРРА ТЕХ организуют виртуальную прогулку по лесам Дальнего Востока и острову Ольхон на Байкале. Виртуальные путешествия стали возможны благодаря разработке компании «ТЕРРА ТЕХ» ATLAS VR, позволяющей в VR-шлеме перемещаться к цифровым копиям реальных объектов Земли, отснятым спутниками из космоса.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Дальний Восток — уникальный макрорегион России, который богат природными ресурсами и предоставляет огромные возможности для развития бизнеса и вложения инвестиций. Он также становится центром притяжения для квалифицированных молодых специалистов, стремящихся к самореализации, в том числе в такой наукоемкой отрасли как дистанционное зондирование Земли. Участие в фестивале „Дни Дальнего Востока“ — это возможность вживую продемонстрировать широкому кругу потребителей наши решения, геосервисы и технологии виртуальной реальности, которые позволят государству и бизнесу своевременно отслеживать состояние лесного хозяйства, оперативно реагировать на изменения, оценивать потенциал лесных активов на Дальнем Востоке и в итоге эффективно управлять ресурсами региона».

Ранее ТЕРРА ТЕХ и Фонд развития Дальнего Востока подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и развития цифровых сервисов мониторинга лесного комплекса и управления инвестициями в лесной и лесопромышленной отраслях. Стороны планируют совместно работать над созданием цифровой платформы «Лесвосток.РФ», которая позволит заинтересованным пользователям получать на веб-портале в режиме «одного окна» объективные данные и аналитику о ресурсах лесного фонда на Дальнем Востоке. Новая система управления лесами должна повысить экономическую эффективность использования лесных ресурсов.

Фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» ежегодно проводится в Москве с 12 по 14 декабря при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

MIL OSI