Встреча с Сергеем Когогиным и Сергеем Чемезовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уже в камерной обстановке хочу вас поздравить с юбилеем, поблагодарить вас за результаты работы за все эти годы.

Сейчас на встрече с трудовым коллективом не говорил об этом, но я хорошо помню, и вы тоже, в каком состоянии находилось предприятие в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Сейчас только вспоминали об этом. После пожара, конечно, но дело не только в пожаре. Тут в целом, в экономике, но и, конечно, пожар подкосил предприятие. Вам оно досталось в очень сложное время, и предприятие само было в тяжёлом положении.

То, что за эти годы произошло, – как феникс из пепла, он восстал и принял совершенно новые очертания, не только внешне, но и по содержанию, по качеству. То, что мы сегодня видели, конечно, впечатляет. Это беспилотные автомобили, не просто беспилотные, а те, к которым человек не притрагивается, по сути дела.

Я понимаю, что это всё будущее. Но не будущее – это К5, я так понимаю, да? Видимо, с этого и начнём, да?

С.Когогин: Да. Это сегодняшнее.

Продолжение следует.

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