В Краснодарском крае природоохранной прокуратурой пресечен факт незаконного содержания экзотических животных

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения законодательства о животном мире и ветеринарного законодательства.В ходе проверки вскрыт факт массового содержания в помещении многоквартирного дома в г. Новороссийске объектов животного мира, охраняемых международными договорами (2 лисиц, 1 носухи, 1 попугая Ара, 2 игуан, 1 варана, 1 тигрового питона, 1 нильского крокодила), в отсутствие соответствующих разрешений, выданных уполномоченным органом, а также объективных данных о происхождении животных.С учетом установленных обстоятельств природоохранной прокуратурой инициирована доследственная проверка, в рамках которой животные изъяты из незаконного владения и помещены на временное содержание в один из зоопарков Краснодарского края.Ход и результаты процессуальной проверки поставлены природоохранной прокуратурой на особый контроль.Помимо прочего, проверкой установлены факты содержания отдельных видов животных в вольерах, не соответствующих необходимым нормам и размерам. К примеру, нильский крокодил размещался в аквариуме, площадь которого составляла не более 1 кв.м.Данные обстоятельства послужили основанием для направления природоохранной прокуратурой в Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края искового заявления о запрете хозяйствующему субъекту осуществлять деятельность по предоставлению выставочных услуг с использованием животных до устранения выявленных нарушений в полном объеме.С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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