В. Марков принял участие в конференции, посвященной языкам народов России в системе образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на секции «Региональные практики управления этнокультурным образованием» с рассказом об удачных моделях обучения родным языкам в регионах.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми принял участие во Всероссийской научно-практической конференции «Родные языки народов России в системе образования: современное состояние и перспективы развития». Мероприятие, в котором приняли участие более 40 регионов, состоялось на площадке Общественной палаты Российской Федерации.

Валерий Марков принял участие в конференции, посвященной языкам народов России в системе образования

Сенатор приветствовал участников конференции и зачитал приветствие председателя Комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан «Наши языки — достижение всего человечества, передаваемое от поколения к поколению. От того насколько эффективно общественность и власть будут использовать приобретенные опыт и знания, определять ключевые направления языковой политики, зависит перспектива развития языков народов России»,- отмечается в приветствии.

В регионах проводится мониторинг реализации статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», итоги которого будут подведены в 2020 году

Валерий Марков выступил с докладом на секции «Региональные практики управления этнокультурным образованием», в котором детально проанализировал наиболее удачные модели обучения родным языкам в субъектах Российской Федерации. Сенатор напомнил участникам конференции, что по поручению Председателя Совета Федерации в регионах проводится мониторинг реализации статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», итоги которого будут подведены в 2020 году.

Парламентарий выразил уверенность, что плодотворные дискуссии на площадках мероприятия, активное обсуждение представленной концепции преподавания родных языков народов России послужит консолидации всех институтов власти и гражданского общества для сохранения языкового многообразия России.

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