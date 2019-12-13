В Москве названы лауреаты Национальной спортивной премии 2019 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 декабря, в Московском театре мюзикла состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2019 год. Были названы 18 победителей в 11 номинациях. Участниками и гостями мероприятия стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства.

В адрес номинантов премии и гостей мероприятия было озвучено приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его зачитал помощник главы государства Игорь Левитин. В приветствии, в частности, говорится:

«Для вас, ваших коллективов присуждение этой высокой награды – событие, конечно же, знаковое. А для страны, всего нашего общества – это возможность отметить и поблагодарить тех, чьим трудом, энергией, опытом развиваются физкультура и спорт, сохраняются великие спортивные традиции и рождаются новые поколения выдающихся атлетов.

Вы покоряете спортивные арены, активно содействуете совершенствованию спортивной инфраструктуры, реализации востребованных проектов и инициатив в сфере массового спорта и физической культуры. Талантливо, содержательно освещаете соревнования в СМИ. И ваш пример преданности профессии, ответственности за результат, творческого, неравнодушного отношения к делу достоин самого глубокого уважения.

Вы – гордость России. И государство, как и прежде, всегда будет поддерживать вас. Желаю вам новых успехов, новых побед и в спорте, и в жизни».

Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Лауреаты Премии были определены путём народного голосования и с учётом мнения Экспертного совета, в состав которого вошли известные представители сферы спорта.

«Национальная спортивная премия – очень важное мероприятие, которое охватывает все направления сферы спорта, – отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – А ещё это праздник, на котором все могут пообщаться в неформальной обстановке среди близких духом людей. Сейчас это особенно важно, когда российский спорт переживает непростое время. Но пока мы едины, пока мы все вместе, мы преодолеем все эти трудности, мы отстоим честь нашего спорта. Ведь правда на нашей стороне. Правда в том, что у нас есть такие результаты, ,такие замечательные чемпионы. Нам есть, чем и кем гордиться».

Лауреатами Национальной спортивной премии 2019 года стали:

Номинация «Спорт для всех»

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

Расул Нурбиевич Чуков – заместитель руководителя обособленного подразделения АНО «Алашара», руководитель отдела по развитию спорта, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

Наталия Сергеевна Лубянова – тренер сборных команд факультета среднего профессионального образования Амурского государственного университета, Амурская область

Номинация «Надежда России»

Категория «Лучшая спортивная школа»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту»

Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»

Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области»

Номинация «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху»

Категория «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Юность» (п. Кизнер, Кизнерский район, Удмуртская Республика)

Номинация «Спортивный объект России»

Категория «Лучший объект спорта»

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, г. Москва

Номинация «Спортивная солидарность»

Категория «За укрепление международных спортивных отношений»

Анатолий Евгеньевич Карпов – двенадцатый чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, вице-президент Российской шахматной федерации, г. Москва

Номинация «Регион России» (за вклад в развитие спорта)

Категория «Лучший субъект Российской Федерации»

Республика Башкортостан

Номинация «Спортивный парнас»

(за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)

Категория «Лучший журналист»

Игорь Васильевич Василиади – главный редактор газеты «Арена. Спорт соловьиного края», г. Курск

Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»

Газета «Спорт-Экспресс»

Номинация «За служение спорту»

Категория «За вклад в развитие физической культуры и спорта»

Владимир Иванович Михалёв – доктор педагогических наук, профессор, действительный член Международной академии наук высшей школы, г. Омск

Номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)

Категория «Лучший спортсмен»

Андрей Алексеевич Живаев – многократный чемпион мира по плаванию среди глухих, Саратовская область

Категория «Лучшая спортсменка»

Светлана Станиславовна Баранцева – чемпионка мира по стрельбе из классического лука в миксте спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Краснодарский край

Категория «Лучший тренер»

Елена Александровна Соколова – заслуженный тренер России, тренер сборной команды России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Алтайский край

Номинация «Эпоха в спорте» (за вклад в развитие спорта)

Категория «За многие годы работы на благо развития спорта в стране»

Тамара Николаевна Москвина – заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Номинация «Гордость России»

Категория «Спортсменка года»

Инна Васильевна Дериглазова – олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по фехтованию на рапире

Категория «Спортсмен года»

Антон Михайлович Чупков – двукратный чемпион мира по плаванию

Категория «Тренер года»

Татьяна Николаевна Покровская – главный тренер сборной России по синхронному плаванию

Награды лауреатам Национальной спортивной премии за 2019 год вручили: помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин; двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина; президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт; олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили; первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина; неоднократный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев; двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова; почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв; пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова; президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин; олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун; заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Куснирович; трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва; генеральный директор российской части Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин; трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина; заместитель мэра Москвы Александр Горбенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, председатель Экспертного совета Национальной спортивной премии Светлана Журова; президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин; трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, президент Российского союза спортсменов Галина Горохова; президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев; двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

В концертной части церемонии выступили популярные исполнители Пелагея, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Леван Горозия (L’One), группы Uma2Rman и «А-Студио» и другие.

Мероприятие провели телеведущий Валдис Пельш, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, победительница турнира Большого шлема по теннису Анастасия Мыскина и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Режиссёром-постановщиком церемонии выступил продюсер, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух.

Фото: Сергей Александров, Александр Булдаев

Пресс-служба Минспорта России

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