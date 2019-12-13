В Республике Татарстан по постановлению природоохранного прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших государственных служащих.

Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.

Вопреки требованиям законодательства АО «Лесная транспортная компания» не сообщило о трудоустройстве работника бывшему работодателю в министерство лесного хозяйства Республики Татарстан.

По постановлению природоохранного прокурора директор юридического лица привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) с назначением наказания в виде штрафа на сумму 20 тыс. рублей, который оплачен в полном объеме.

В целях устранения нарушений директору организации прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI