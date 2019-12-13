Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ13.12.2019 12:27

Заседание Совета РАН по космосу

Под председательством академика РАН Александра Сергеева 11 декабря 2019 года состоялось заседание Совета РАН по космосу по тематике научных исследований Земли из космоса с использованием российских систем дистанционного зондирования Земли.

От Госкорпорации «Роскосмос» выступил заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко с докладом на тему: «Российская космическая система дистанционного зондирования Земли, состояние и перспективы ее развития». Он отметил, что сегодня российская космическая система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) сформирована.

В 2020 году с целью решения задач космического мониторинга территорий, подверженных лесным пожарам и паводкам, будет использоваться отечественная система ДЗЗ в следующем составе: космические аппараты «Метеор-М» №№ 1, 2, 2-2; «Электро-Л» №№ 2, 3; «Ресурс-П» №№ 1, 3; «Канопус-В» №№ 1, 3, 4, 5, 6 и «Канопус-В-ИК».

Для решения задач мониторинга чрезвычайных ситуаций будет привлекаться Белорусский космический аппарат, а при активации Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в интересах МЧС России возможно одновременно задействовать до двадцати спутников с оптико-электронной аппаратурой с разрешением 1 м, до тринадцати — с разрешением 2-30 м и пять радиолокационных аппаратов с разрешением 1-35 м.

Наземные средства дистанционного зондирования Земли представлены в виде единой территориально-распределенной информационной системы. Она представляет собой совокупность территориально-распределенных наземных центров приема, сбора, обработки, хранения и распространения данных, функционирующая в целях обеспечения российских потребителей данными ДЗЗ и продуктами на их основе для решения социально-экономических, научных и прикладных задач.

Сформированная космическая система позволяет собирать, передавать в федеральный фонд и обеспечивать потребителей значительным объемом данных дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне. Основными потребителями являются МЧС России, Минсельхоз России, Минприроды России, Росреестр, Рослесхоз, Росгидромет, Российская академия наук, вузы, другие образовательные учреждения, а также все регионы Российской Федерации, особенно являющиеся пилотными по реализации проекта «Цифровая Земля».

При этом данные в интересах Росгидромета, МЧС России и Рослесхоза передаются в оперативном режиме непосредственно на центры и пункты приема. В 2019 году государственным потребителям были переданы данные дистанционного зондирования Земли с российских космических аппаратов на территории площадью более 300 млн. кв. км, в том числе высокого (лучше 3-х метров) разрешения более 210 млн. кв. км.

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