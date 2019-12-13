Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Экспресс-103#Экспресс-80#Байконур#Космодромы13.12.2019 14:20

Испытания новых средств заправки разгонного блока

На космодроме Байконур проводятся испытания комплекса подвижных средств заправки баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М», разработанного в филиале ФГУП «ЦЭНКИ» — Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Новый комплекс заправки состоит из пяти агрегатов.

В настоящее время в Центре испытаний комплексов заправки филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») отрабатывается заправка макета компонентами ракетного топлива. С 25 по 29 ноября 2019 года были проведены технологические операции по заправке и сливу горючим, а со 2 декабря приступили к операциям по заправке и сливу окислителем. Планируемый срок окончания работ с макетом бака низкого давления разгонного блока «Бриз-М» — 24 января 2020 года.

В отличие от ранее эксплуатируемого оборудования, у нового комплекса иной принцип дозирования — весовое дозирование, благодаря которому существенно повышается точность выдаваемых доз ракетного топлива в баки разгонного блока и, как следствие, безопасность и надежность процессов эксплуатации.

Начало эксплуатации нового комплекса подвижных средств заправки запланировано в период подготовки составных частей ракеты-носителя к запуску космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на I-й квартал 2020 года.

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