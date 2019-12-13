Л. Глебова предложила создать в Российской академии образования отделение «Образовательная политика»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в общем собрании членов Академии.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, член-корреспондент Российской академии образования Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики приняла участие в общем собрании членов РАО. Мероприятие провел президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

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В своем выступлении Любовь Глебова отметила, что за последнее время Российская академия образования стала играть заметную роль в образовательной политике страны. «Изменилась ее позиция в процессе формирования Федерального перечня учебников, экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов, заметно возросла роль академии в вопросах реализации образовательной политики в регионах».

Сегодня образовательной политике не хватает обоснованности, доказательности

Любовь Глебова считает, что при всех масштабных решениях в сфере образования сейчас недостаточно научных проработок, исследований, глубокого системного анализа не только тех процессов, которые идут в школе, но и тех институциональных изменений, которые диктует время. «Сегодня образовательной политике не хватает обоснованности, доказательности. Усилия Правительства не всегда эффективны из‑за того, что система разбалансирована: инициативы исходят из центра, деньги в школу идут из региона, а формальным учредителем является муниципалитет».

По словам сенатора, не всегда централизованные решения совпадают с реальными потребностями не только школы, но самое главное – граждан, детей. И это приводит к тому, что увеличение финансирования иногда оборачивается противоположным намеченному результатом, убеждена Любовь Глебова.

Парламентарий полагает, что сформировалась острая потребность в научной обоснованности образовательной политики, институциональных решений, особенно в эпоху масштабных цифровых изменений». «Вот почему представляется закономерным организация отделения «Образовательная политика» в структуре Российской академии образования».

«Задачей этого отделения должна быть координация научных исследований по тематике образовательной политики, соотношения изменений норм образовательной деятельности в связи с развитием самой деятельности, влияния институциональных решений на эффективность образования, соотношения правовых, экономических и организационных изменений на краткосрочные и долгосрочные результаты системы образования», – сказала Любовь Глебова.

По мнению сенатора, новое отделение станет не только координатором научной детальности в этой сфере, но и площадкой для продуктивных дискуссий и взаимодействия науки и практики, центра и регионов, междисциплинарных и международных контактов.

Инициативу Любови Глебовой поддержали академики Олег Смолин, Александр Асмолов, Виталий Рубцов.

По словам президента РАО Юрия Зинченко, эта инициатива достойна того, чтобы войти в решение общего собрания членов Академии.

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