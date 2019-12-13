Л. Гумерова: Закон о культуре ждут в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании рабочей группы по разработке проекта концепции и закона «О культуре».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в заседании рабочей группы под председательством Руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно по разработке концепции и проекта федерального закона «О культуре».

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«Начиная с Года культуры, который прошел в нашей стране в 2014 году, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга неоднократно высказывала свою позицию по вопросу решения «триединой задачи». Это – Основы государственной культурной политики, Стратегия государственной культурной политики и закон о культуре. Первые два документа приняты. Остается ключевой вопрос – закон о культуре, который ждут в регионах», — отметила сенатор.

Для создания условий и механизмов реализации государственной культурной политики требуется обновить федеральное законодательство

Лилия Гумерова напомнила, что в 2018 г. Комитет СФ вместе с Центром культурных стратегий и проектного управления Министерства культуры РФ провел опрос органов государственной власти субъектов РФ. Из опроса, в частности, следует, что в 60 проц. регионов действуют законы о культуре, значительная часть из которых не корректировалась с 2010 г.

«Для создания условий и механизмов реализации государственной культурной политики требуется обновить федеральное законодательство. Проделать большую работу в субъектах РФ по созданию регионального культурного законодательства, ориентированного на базовый закон, в том числе в целях синхронизации между федеральным и региональным законодательством в сфере культуры», — считает Лилия Гумерова.

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