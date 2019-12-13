Митинг по случаю 50-летия автомобильного завода «КамАЗ»

Source: President of Russia – Kremlin

Строительство Камского автомобильного завода стартовало в 1969 году, 13 декабря был вынут первый ковш земли на промышленной площадке будущего автогиганта. Первая партия из пяти грузовиков КамАЗ-5320 сошла с конвейера 16 февраля 1976 года.

В настоящее время «КамАЗ» является крупнейшей автомобильной компанией в России и одним из мировых лидеров в производстве грузовых автомобилей. Производственный комплекс объединяет 109 компаний на территории России, СНГ, дальнего зарубежья и охватывает полный технологический цикл – от разработки продукции до сбыта и сервисного обслуживания.

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Выступление на торжественном митинге

В.Путин: Добрый день, дорогие мои! Здравствуйте!

У нас сегодня замечательный, прекрасный праздник – юбилей, 50 лет «КамАЗу». Поздравляю вас!

И конечно – я думаю, уже говорили об этом, но не грех еще раз повторить, – низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу. Это рабочие, строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали это замечательный, прекрасный проект. Сюда приехали люди со всего Советского Союза, здесь сложился уникальный по своему составу коллектив.

Конечно, все вы любите и свой родной город, все вы любите свою родную Республику Татарстан, и все вы с душой относитесь к нашей большой общей Родине, к России. Здесь работают и работали люди самых разных национальностей, вероисповеданий, самых разных возрастов. Такой замечательный сплав получился, очень энергичный, устремленный вперед. Замечательная молодежь. Мы сейчас прошли по цехам: люди думают о будущем. А какие вы создаёте современные, замечательные продукты, какие машины!

Разумеется, мы гордимся вашим брендом в стране, но «КамАЗ» стал и международным брендом, в том числе, а может быть, и прежде всего, благодаря вашим и нашим замечательным спортсменам, которые из года в год показывают уникальные результаты, не жалеют себя на этих престижных международных соревнованиях. Давайте еще раз их с этими победами поздравим.

Я еще раз хочу поблагодарить всех вас за работу. Мы все, вся страна гордимся вашими результатами. С праздником вас! С 50-летием «КамАЗа»! Удачи вам!

MIL OSI