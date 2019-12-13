Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Участие бизнеса в развитии социальной сферы регионов. Новые решения и механизмы поддержки».

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Участие бизнеса в развитии социальной сферы регионов. Новые решения и механизмы поддержки». Мероприятие провела заместитель Председателя СФ, председатель Совета Галина Карелова.

Смотрите также

На третьем Форуме социальных инноваций регионов тема сотрудничества бизнеса и государства в решении социальных задач стала одной из самых обсуждаемых. В России накоплен достаточный опыт реализации государственно-частных проектов в социальной сфере. Так, на различных стадиях реализации находятся более 559 проектов. Объем частных инвестиций составляет 279 млрд руб.

Однако потенциал бизнеса в социальной сфере не используется в полной мере. Его доля составляет 5–7 проц. «Существующий общественный запрос на качественное развитие социальной инфраструктуры пока не удовлетворен, поэтому особое значение приобретает работа по поиску и презентации новых подходов привлечения инвестиций в социальную сферу», — подчеркнула Галина Карелова.

Потенциал бизнеса в социальной сфере не используется в полной мере

По словам вице-спикера СФ, примером такой работы стало внедрение Правительством РФ в практику регионов проектов социального воздействия, которые предполагают решение значимых задач исключительно за счёт средств частных инвесторов. «Возврат инвестиций в виде гранта из регионального бюджета предполагается только в том случае, если по результатам реализации проекта достигнут социальный эффект».

Успешно реализуются новые решения в области развития инфраструктуры детского отдыха и образования. Запущена программа по реконструкции детских загородных лагерей, которая предусматривает создание в течение ближайших пяти лет 500 базовых летних лагерей в 40 субъектах РФ. «В результате ее реализации к 2024 году более чем в два раза должно увеличиться число детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях. Важно, чтобы органы государственной власти продолжали поддерживать мероприятия, направленные на тиражирование подобных проектов», — сказала Галина Карелова.

В целях продвижения инструментов долгового финансирования проектов в социальной сфере на Московской бирже создан сектор устойчивого развития, который включает три вида облигаций: социальные облигации — для реализации социальных проектов, «зеленые» облигации и сегмент национальных проектов. «Это новое и весьма перспективное направление привлечения инвестиций в развитие социальной инфраструктуры. Однако для эффективной его реализации необходимы меры поддержки так называемых «социальных» эмитентов и инвесторов».

Как отметила заместитель Председателя СФ, в условиях бюджетного дефицита многие инструменты, разрабатываемые на федеральном уровне, остаются не доступными для большинства субъектов РФ. «В этой связи важно активизировать дискуссию о формировании механизма обеспечения финансовой устойчивости региональных бюджетов при росте расходов на стимулирование инвестиций. Реализация такого механизма позволила бы снять противоречие между стремлением субъектов Федерации удержать дефицит своего бюджета и необходимостью создавать благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы».

В заседании Совета приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, член Правления ПАО «Московская биржа» Анна Кузнецова, старший вице-президент ВЭБ РФ Михаил Алашкевич, представители федеральных и региональных органов государственной власти, бизнес-сообщества, эксперты.

MIL OSI